飯島多紀哉による新作ホラーアドベンチャーゲーム！メビウス ホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」

株式会社メビウスが、数々の名作を世に送り出した飯島多紀哉氏のホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」をNintendo Switchで発売します！
発売時期は2025年冬が予定されています。
学校の七不思議特集をきっかけに、行方不明となった生徒の謎に迫る物語が描かれます。
メビウス ホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」
「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」は、飯島多紀哉氏による新作ホラーアドベンチャーゲームです！
鳴神学園の新聞部が企画した「学校の七不思議特集」をめぐり、恐ろしい物語が展開されます。
物語
鳴神学園の新聞部が企画した学校の七不思議特集。
しかしその企画に参加した一年生の「坂上修一」が、七不思議の集会後に行方不明になったという噂が絶えません！
プレイヤーは、集会に参加した七不思議の語り部たちから当日の様子を聞くうちに、隠された真実に気付いてしまいます。
果たして「坂上修一」は本当に行方不明になってしまったのでしょうか。
製品情報
価格：1,980円(税込) (税抜価格1,800円)
発売日：2025年冬 予定
対応ハード：Nintendo Switch
ジャンル：ホラーアドベンチャー
プレイ人数：1人
ゲームシステムは、基本的に物語を読み進めていくアドベンチャーゲームです。
途中で登場する選択肢により、物語が変化していきます！
飯島多紀哉氏が送る、学園ホラーの最新作！
語り部たちの話から真実を調査する、緊張感あふれる展開が待っています☆
隠された真実にたどり着けるか、2025年冬の発売が待たれます。
メビウスから発売される「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」の紹介でした。
(C)飯島多紀哉.
(C)Shannon.Developped&Published by mebius.
