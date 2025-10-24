「アナと雪の女王」などで知られる女優クリステン・ベル（４５）のインスタグラム投稿が、ＤＶを軽視する内容だと批判されている。アメリカでは１０月がドメスティックバイオレンス啓発月間となっており、夫で俳優のダックス・シェパード（５０）との結婚１２周年を祝った投稿のキャプションで、「ジョーク」と説明していた内容が不適切だとされている。



【写真】美男美女！夫との仲良し２ショット

１８日の投稿には、２人が抱き合う写真と共に「結婚１２周年おめでとう。かつてあなたはこう言った。『君を殺したりはしないよ。ある時点で妻を殺す男は多いけど、僕は君を殺す動機が強くても絶対にしない』」と記されていた。



この発言に対し、ＤＶ撲滅を目指す全米ネットワーク（ＮＮＥＤＶ）は声明を発表し、投稿を非難した。団体の広報担当者はページ・シックスに「ドメスティックバイオレンスの『ジョーク』が、被害者や生存者が日々直面する恐怖、トラウマ、痛みを軽視することは決して笑えるものではありません」と述べた。さらに「ドメスティックバイオレンス啓発月間にあたっては、被害者と生存者を支援し、効果的な解決策に投資し、この問題に真剣に向き合う責任があります」と付け加えた。



同メディアによると、クリステン側はコメント要請に応じておらず、投稿は現在もクリステンのＳＮＳ上に残っている。



ダックスと２０１３年に結婚し、２人の娘を育てているクリステンは、過去に虐待被害者支援について公に語っており、２０１８年には元体操チーム医師ラリー・ナサーの性虐待証言を行った２３人の体操選手に人道賞を授与するプレゼンターを務めていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）