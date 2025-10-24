肌あたりがよい薄手生地！MTG 24時間リカバリーウェア「ReD バイタルテック リカバリーソックス」

株式会社MTGが展開する、血行から毎日を元気にする24時間リカバリーウェアブランド「ReD(レッド)」

そんな「ReD」から、秋冬の新商品「ReD バイタルテック リカバリーソックス」が2025年11月5日(水)より発売されます。

発売に先駆けて、ReD公式オンラインストア 楽天市場店では2025年10月24日(金)10時より予約販売が開始されています！

MTG 24時間リカバリーウェア「ReD バイタルテック リカバリーソックス」

「ReD バイタルテック リカバリーソックス」は、日本ホームヘルス機器協会の「健康増進機器」に認定されたリカバリーソックスです。

身体から放出された遠赤外線を吸収し、再び肌に放出することで、血行促進による保温効果およびリラックス効果が期待できます。

肌あたりがよい薄手の生地で、カラーバリエーションも豊富なため、ファッションに合わせて着用できるのも嬉しいポイント☆

外出時やおうち時間、就寝時にも足先をやさしく包み込み、快適な毎日をサポートします。

ReD バイタルテック リカバリーソックス［クルー丈］

価格：1,980円(税込)

発売日：2025年11月5日(水)

予約受付期間：2025年10月24日(金)10時00分〜11月3日(月・祝)23時59分

予約場所：ReD公式オンラインストア 楽天市場店

カラー：レッド、ホワイト、ネイビー、グレー、ブラック

サイズ：23-25cm、25-27cm(男女兼用)

素材：綿84％ ポリエステル12％ ナイロン2％ ポリウレタン2％

秋冬の新商品として登場するクルー丈のリカバリーソックス。

レッド、ホワイト、ネイビー、グレー、ブラックの使いやすい5色がラインナップされています。

サイズも2サイズ展開で男女兼用のため、プレゼントにもおすすめです！

健康増進機器認定

「健康増進機器認定制度」とは、一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が、家庭向け健康機器等の安全性や機能の妥当性を審査する制度です。

健康・美容の増進、QOLの向上を目的とする機械器具等が対象。

「ReD バイタルテック リカバリーソックス」は、血行促進による保温効果やリラックス効果が期待できる点が高く評価され、認定されました。

24時間リカバリーウェア「ReD」とは

「ReD」は、血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェアブランドです。

8つの天然鉱石を独自配合した「血行促進繊維VITALTECH(R)」が、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。

健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

薄手でファッションにも取り入れやすい、血行を促進するリカバリーソックス。

足元の冷えが気になるこれからの季節にぴったりのアイテムです！

株式会社MTGの24時間リカバリーウェア「ReD」から登場する、「ReD バイタルテック リカバリーソックス」の紹介でした。

