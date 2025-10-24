日本シリーズ前日の監督会議を終えた阪神・藤川球児監督が「ワクワクしている。我々の集中力を見てほしい」と日本一への熱い思いを口にした。ホークスとの決戦は南海時代の64年、ダイエー時代の03年、そして14年と過去3度戦い、阪神は敗れてきた。4度目の正直で、強敵を相手に勝つ覚悟だった。

◇心境 福岡に入って、ビジターに乗り込んでゲームをするというのは非常にワクワクしていますね。得意とするチームであります。過去のことはほとんど興味がない。今、この時から未来を、非常に常に楽しく準備をして、臨む性格ですから。

◇決戦の準備 常に同じですね。目の前にある目標をしっかりと見据えながら毎日準備をすると。ビジターゲームというのは、非常に乗り込むというのをワクワクするチームに仕上げてますから、本当にワクワクしかない。あしたが待ち遠しいですね。

◇選手に求めるもの 日本シリーズですから。しかもビジターというところで、荒々しく、それから楽しくというメンバーを増やしたいなと。もってこいですねビジターは。そういう意味では近本、中野、森下、佐藤（輝）、大山。みんなチャレンジャーとしてして臨めるという意味で、ものすごいビジターはもってこいだと思いますね。テンションを解放するのは常にゲームがある4時間だと、選手たちに伝えて必ずやってますから。その4時間の最高潮、最高点が、明日から始まるわけで、ワクワクしかないです。

◇警戒は 素晴らしい選手たちがいて、小久保監督も戦略家ですから。気をつけるとかはないです。楽しみですね。

◇村上に いつも通りやってくれればいいです。それしかないです。タイトルホルダーですから。開幕からきょうまで誰よりも当たり前のパフォーマンスを残してきた。結果は終わってからですから。どっちでもいいです

◇決意 あしたのゲームが始まって終わるまでの何時間かはわからないですけど、我々の集中力を見てほしい、それしかないですね。