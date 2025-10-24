U―17W杯カタール大会（11月3日開幕）に出場するU―17日本代表は24日、千葉市内で流通経大、東京国際大と練習試合を行い、出発前の国内合宿を打ち上げた。FW吉田湊海（みなと、17＝鹿島ユース）は3―1で勝利した流通経大戦にフル出場。ドリブル突破から先制点の起点になるなど攻撃をけん引した。

背番号10を背負うエースは「自分が点を取ってチームを勝たせたい」と大舞台へ抱負。今年4月、鹿島史上最年少でJ1デビュー。リーグ首位を走るトップチームで練習参加を重ね、「パスやドリブルは去年よりうまくなった実感はある。シュートの強さ、コースを狙う部分も去年より向上した」とうなずく。昨季のユース監督で、今季トップを指導する柳沢敦コーチからは「チャンスをつかんでこい」と激励された。「この先のサッカー人生が大きく変わる大会。チャンスをつかみ取りたい」と決意は固まった。

「小学3年生からずっと」という坊主頭がトレードマーク。「エムバペ」と呼ばれることもあるが「プレーのタイプは全然違うんですけど…坊主だから、という理由です」と苦笑いだ。うまさと速さを備え、何よりもゴールへの嗅覚が飛び抜けて高い大器。“世界デビュー”の時が近づいている。