「自分の合わせ方、自分の日本語の使い方、自分の日本文化の取り入れ方が正しい、という意識が働きやすい」

作家のグレゴリー・ケズナジャット氏は、日本在住の英語母語話者コミュニティで使われる「マイジャパン症候群（My Japan Syndrome）」について、こう説明した。『言葉のトランジット』（講談社）を上梓した作家が、文藝春秋PLUSで在留外国人が直面する複雑な心境を語った。

「マイジャパン症候群」とは何か

ケズナジャット氏によれば、マイジャパン症候群とは日本に住む英語母語話者のコミュニティ内で冗談として使われる言葉だという。

「日本に来て日本語を勉強していたり、日本社会に合わせようとしていたりして、自分のやり方・合わせ方こそが正しいと思っている人たちのことを指しています。批判的にいうと、ちょっと日本かぶれに見えてしまっているような人たちに対して使う言葉」と説明する。



グレゴリー・ケズナジャット氏

その背景には、海外に住むコミュニティ特有の複雑な心理がある。

「みんな自分のプライドを守ろうとしていると思います。言葉が通じず、文化がわからない。それゆえに恥をかくことがある」。こうした状況下で、自分より努力していない人を見れば「この人は努力してない、自分がやはり偉い」と感じ、逆に自分以上に努力している人に対しては「あの人はおかしい、やりすぎている」と判断してしまう。

ケズナジャット氏は、この現象をコロナ禍のマスク着用問題と重ね合わせて説明した。

「コロナ対策で、例えば自分よりマスクをつけない人がいる、あの人はダメ、自分はしっかりマスクをつけているから大丈夫、と思いますよね。逆に、全く外出しないくらい気をつけている人がいたら、いやいや、それはやりすぎとなる」

誰もが自分のレベルを正当化しようとする心理は、マイジャパン症候群と同じ構造だという。

「自分の立場が脅かされている」という不安

ケズナジャット氏は自身の体験も率直に明かした。

「マイジャパン症候群のようなことはあったし、今もありますね、現在進行形です」

温泉地でアメリカからの観光客を見かけた際の心境を振り返る。

「努力して日本語を勉強して、日本文化を自分なりに理解してきました。日本の社会に少しは受け入れてもらっているのではないかと思っていたころに、ルールをあまり気にしていない観光客が入り込むと、自分も同じ目線に見られてしまうんじゃないかと感じたんです。

結局、今までの努力には意味がなかったということになってしまいそうに感じて、不安だったんですね」

マイジャパン症候群の本質は他者への軽蔑ではなく、自分の立場が脅かされることへの不安にある、という。ケズナジャット氏は、この不安が世界各地で見られる排外主義の根底にある感情と共通すると指摘した。

「自分の立場が脅されているという気持ちが、各地にあるのだと思います」

インバウンド増加への「複雑な気持ち」

2007年に来日したケズナジャット氏は、最近のインバウンド急増について「複雑な気持ち」と表現した。問題は「言語の壁の問題とか文化の違いとか出身国の問題ではない」と強調し、観光客と生活者の姿勢の違いを指摘する。

「水族館にいる人みたいな眼差しで、壁がある。いろいろ見ているけど、溶け込もうとはせず、全てがただの風景になってしまっている」

一方で、「自分も昔は観光客だったし、全ての交流はそういう浅いレベルの問題から始まる。それを否定するのはどうか」という葛藤も抱えている。

自分の居場所を失いたくない――誰しもが感じる恐れや不安が他者への優越感や差別意識へと転化してしまう「マイジャパン症候群」。在留外国人が恐れる「排除」を先回りして、観光客へと向けるその厄介さを、ケズナジャット氏の証言は浮き彫りにする。

