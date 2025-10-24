高校サッカーの夢の舞台、全国高校サッカー選手権の出場を懸け25日、山形県大会の決勝が行われます。夏の高校総体に続く全国大会出場を目指す山形中央か、高校総体で山形中央に敗れリベンジを誓う山形明正か。火花を散らす両チームを取材しました。



2019年以来、13回目の選手権大会出場を目指す山形中央。県高校総体を制し、第1シードで臨む今大会は、3回戦から登場しました。

準決勝・羽黒との試合は、延長でも決着が着かずPK戦へともつれこみました。





山形中央13DF横山蓮キャプテン（3年）「難しい試合が続いてどっちに転がるか分からない試合が多かった。チーム一丸となって戦えた。県高校総体決勝も延長戦（3-1山形明正）でぎりぎりの戦いで勝ち抜いているので相手をリスペクトしながらしっかり勝ちたい」持ち味は「ハードワーク」です。チーム全員が連動し、前線からの守備で粘り強く戦い抜いてきました。県総体に続き、再び全国の舞台を懸けて戦う山形明正との決勝戦。取材に訪れたこの日は、メンバーを入れ替えながら実戦形式の練習を中心に最終調整を行いました。山形中央 羽角哲弘監督「選手たちには全国大会の”0回戦”。ここを勝たないと全国大会の1回戦に行けないと言っている。勝つと言う強い気持ちとこれまで支えてきてくれた方々に感謝の気持ちを持ってゲームに臨むことが1番大切」チームの心臓、「ボランチ」として守備的な役割を担い、攻守のバランスを取るのが、3年生の白田耀大選手です。山形中央6MF白田耀大選手（3年）「粘り強い守備と攻撃の起点となるパスが自分の特徴。それを決勝戦でも出したい。小さいころからの夢だった選手権に出られるように最後まで死ぬ気でやりたい。自信はあります」山形中央13DF横山蓮キャプテン（3年）「目標の全国ベスト8に到達するためにやってきた。山形県民に勇気と感動を届けられるように頑張りたい」3年生にとって最後の夢の舞台へ…。全員で「ハードワークするサッカーで山形県民に勇気と感動を届けます。優勝するぞ、おー」おととし、初の県大会制覇、全国大会出場を果たした山形明正。全国の舞台への返り咲きを目指します。特色はポゼッションサッカーと呼ばれるボールを支配して敵陣に攻め込む攻撃的なスタイルです。準決勝までの3試合で決めたゴールは合わせて20得点と、圧倒的な得点力を誇ります。準決勝でも去年の王者・東海大山形を相手に4点を決め、決勝へと駒を進めました。山形明正10FW・佐々木貴彬キャプテン「個人技だけでなくチームで崩して攻撃する。ひとりひとりがハードワーク攻撃に力強いサッカーができるチーム」部員数はおよそ180人。部内の激しい競争を勝ち抜いた精鋭たちで決勝に臨みます。チームを引っ張るのはフォワードの佐々木貴彬キャプテン。今大会全ての試合で得点を決めてきたエースです。2年前の全国大会では当時1年生ながら初戦のスタメンとして出場。今も胸に残るのは、鳥取代表・米子北に敗れた記憶と、去年、全国への切符を逃した悔しさです。山形明正10FW・佐々木貴彬キャプテン「サッカーを続けてきて目標にしてきた舞台だった。2年前に経験した全国大会に出られず去年も悔しい思いをした。そこをしっかりつかめるように3年間やってきたので全国出場を勝ち取りたい」チームの強化に力を入れている山形明正。この春からはかつてサッカーJ2・モンテディオ山形を率い、その後はJ1・新潟の監督などを歴任した名将・鈴木淳監督を指導者に迎えました。山形明正・鈴木淳監督「楽しいですね。大人とあまり変わらない。やることは一緒なので。大人に近いサッカーをやることが大切だと選手に伝えている」高校生にもハイレベルな「大人のサッカー」を求める鈴木監督。選手たちは、サッカーだけでなくピッチの外でも、人間的な成長を求められています。山形明正12DF・菊池祥選手「“頭良くならないとサッカーできないぞ”とよく言われます。淳さんのサッカー頭使うのでセンスだけじゃできない」山形明正10FW・佐々木貴彬キャプテン「チームの荷物とかも誰かがやってくれるじゃなく自分が見つけたらやるとかそれぞれが意識している」決勝の相手は、ことしの県総体決勝で敗れた因縁の山形中央。チームはリベンジと2年ぶり2度目の全国出場を誓います。山形明正佐々木貴彬キャプテン（3年）「（山形中央は）守備が粘り強い。そこをどう崩していくか。県総体のリベンジになると思うのでしっかり勝ち切りたい」全員で「絶対勝っていくぞ全国！ おう！」