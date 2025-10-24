秋風と共に駅伝シーズンがやってきた。

１３日には大学３大駅伝初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が行われ、国学院大が２連覇を果たした。勝利の行方が二転三転したレースでは、注目校のキーマンが、鮮やかな走りっぷりを披露した。（編集委員 近藤雄二）

「のびのびと走れた」

２連覇を遂げた国学院大で、勝利への流れを引き寄せたのが３区（８・５キロ）の野中恒亨（ひろみち）（３年）だった。

５位でたすきを受けると、創価大のスティーブン・ムチーニ（３年）、城西大のビクター・キムタイ（４年）ら留学生のほか、１万メートル２６分台の記録を持つアイビーリーグ選抜のグラハム・ブランクス（ハーバード大）ら、力のある外国人選手に取り囲まれる展開となった。

それでも臆さない。「留学生の流れに乗って、エース区間の戦いを経験したかった」。中盤からは集団の前に立ち、首位早大を追い詰める。ラスト１キロを切ってキムタイに先行されたが、中継所直前で早大を逆転。城西大に５秒差の２位へ浮上し、次へつないだ。

２３分４９秒はキムタイに９秒差の区間２位。留学生ら各校のエースが集った区間での快走に「１００％の力が出せた。プレッシャーがかかったところで、のびのびと走れた」と喜んだ。

前回箱根では１区６位。自身は合格点ながら、出雲、全日本に続く３冠を狙ったチームは３位に終わった。「箱根で負け、（優勝した青学大に）全部持っていかれた悔しさがある。今季は僕がエースになるって思ってやってきた」

その言葉の証明となる走りに、前田康弘監督も「あっぱれ。あそこで全てが決まった。想定を超える走りをしてくれた」。平林清澄（ロジスティード）が抜けた穴を埋める新エース候補誕生に、満足げに語った。