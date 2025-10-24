静岡･伊東市議会の臨時会が31日に開催されることが正式に決定。田久保市長はこの日に失職する見通しです。その一方で、田久保市長は前日から岐阜で視察などにあたっています。



24日朝、朝市でにぎわいを見せていたのは岐阜･高山市。



そこに姿をみせたのは静岡･伊東市の田久保真紀市長。



（店員）

「いいよ、食べてみて」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「おいしかった」

「黒ゴマもらっていいですか」





（店員）「高山寒いでしょ」（伊東市 田久保 真紀 市長）「寒いです」（店員）「俺も寒いもん。あっち、まだあったかいの？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「あったかいですね」（記者）Q.「朝市どうですか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「素晴らしいですね。人もいっぱい来ていて」（歩行者）「いろいろ頑張ってよ」（伊東市 田久保 真紀 市長）「ありがとうございます」野菜や菓子など高山の名産品をそろえた店がずらり。観光名所とあって多くの観光客でにぎわう中、街並みを見ながら歩いていると…声を掛けられ一緒に写真撮影をお願いされる場面も…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「ありがとうございます～」一緒に写真を撮った人は…。（一緒に写真を撮影）「テレビと全然印象が違って、強いイメージがあったが全然そんな感じじゃなかった」（記者）Q.「有名人ですね」（伊東市 田久保 真紀 市長）「ここまでとは、ここにきてまでとは思わなかった」ただ朝市を楽しんでいるようにも見えますが、伊東市から200キロ以上車で5時間かけてやってきたわけは…（伊東市 田久保 真紀 市長）「きょうは東海市長会の。はい。市長会の方の会議の出席のために参りました」「会議で来るんであれば、やはり、日程も時間も無駄にしたくありませんので、できるだけ視察を兼ねて」東海地区の市長が集まる会議に参加するためです。（記者）「田久保市長が会場に到着しました。笑顔で対応しています」受付を済ませ、さっそく静岡県内の市長と交流。会場には86の市長が一堂に集まりました。会議では地方財政や地震、津波への防災対策の強化など、今後全国市長会に提出される議案について協議されたほか、子育て施策の充実強化に関する決議がされました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「今回の東海市長会なんですけれども、さらに広域ということで、国の是正の話もありましたし、防災や福祉、それから、これから取り組まなければいけない伊東市の課題についても。はい、その中に入っておりましたので、大変勉強になりました」一方、市長が不在となった伊東市で行われていたのは、市議会の各会派の代表者が集まった会議。次の議長･副議長の選任について話し合われ、その結果、これまでの経過について詳しい中島前議長と青木前副議長が続投する見通しとなりました。（伊東市 杉本 一彦 市議）「非常にタイトなスケジュールで議会の段取りが組まれていく中、これまでの経過、流れをわかっている人がいいのではないかまた今後市議会の運営が複雑になる、そこもわかっている人が担うべきではないか」さらに24日、注目されていた市議会の臨時会の開催日が31日に正式に決まりました。臨時会では台風15号の被害を受け、災害復旧に関わる補正予算などが審議されるほか、不信任決議案が可決される見通しで、そうなれば田久保市長は失職します。その一方で、会議を終えた田久保市長は、飛騨の家具工場などを見学。さらに伝統ある高山祭の屋台会館も訪問したということです。31日にも失職となる可能性が高い中、もともと決まっていた公務で出張となった田久保市長は…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「任期がいつになるかということは除きましてもですね、日々公務の方はしっかりと務めてまいりたい、それから精一杯やれることをやっていきたいと、そのように思っております」（記者）Q.「前回不信任が出された時の同じ議長、副議長が選出される見込みという状況なんですけれども、その点についてはどうですか」（伊東市 田久保 真紀 市長）「あの、その点につきましても、議会の方で正式に成立しましたら、議会からのご報告の方を待ちたいと思っております。本日はすいません。以上でございます」（記者）「次の市長選に出るおつもりとかはございますか」（伊東市 田久保 真紀 市長）「まだ未定でございます」