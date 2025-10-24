セーラー万年筆は、「ふでDEまんねん30th」を11月1日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で数量限定発売する。

1995年11月20日に発売された「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な人でも、特殊なペン先によって簡単に筆文字が書ける万年筆。ペン先を立てると細書きに、ペン先を寝かせると太書きに、筆記角度によって線の太さを自由に変える事が出来る。こうした特長から、同社万年筆製品の中でも「絵を描くため」の道具として活用されることが多く、カラーインクを使ったドローイングにも適している。



「ふでDEまんねん30th」

デザインテーマはお誕生日パーティー。お誕生日ケーキをイメージしたショートケーキ、お誕生日のお祝いパーティーをイメージしコンフェッティ（紙吹雪）をシルク印刷であしらったパープルとピンク、セーラー万年筆のコーポレートカラーである黎明ブルーの全4種類となっている。

パッケージ内には特別付録リーフレットも付属。内容は「歴史」「製造げんば」「筆文字のひみつ」「ネーミング秘話」の全4種類で、ふでDEまんねんにまつわる豆知識が楽しめる。

［小売価格］3520円（税込）

［発売日］11月1日（土）

セーラー万年筆＝https://sailor.co.jp