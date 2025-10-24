»Å»ö¤¬¥Ç¥¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉŽ¢¥¥ê¤¬°¤¤Ž£¤È¸À¤¦¡ÄËÜÊª¤Î°ìÎ®¤¬Ž¢»Ä¶ÈŽ£¤è¤êŽ¢Äê»þ¤Çµ¢¤ëŽ£¤òÁª¤ÖÍýÍ³
¢£½¸ÃæÎÏ¤ò¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¡×¤âÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×
¡Ö¤³¤³¤Ç»ß¤á¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Ä¤¤»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¿¼Ìë¤Ë¡£Æ¬¤Ï½Å¤¯¡¢ÌÜ¤Ï´¥¤¡¢¿ÈÂÎ¤â¥Ø¥í¥Ø¥í¡£ÍâÄ«¤ÏÈè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢²óÉü¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡½¡½¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²á½¸ÃæÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Î¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¸Ãæ¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿½¸ÃæÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Æü¾ï¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²á½¸ÃæÂÎ¼Á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥Õ¤ÎÀß·×¿Þ¡×¡£½¸ÃæÎÏ¤Ï¡¢¡ÖÆþ¤ì¤ëµ»½Ñ¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¡ÖÈ´¤¯µ»½Ñ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²á½¸Ãæ¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÇ¾¤Ë¤â¹ç¤¦¡Ö¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚSTEP¡»þ´Ö¤ò¡Ö·è¤á¤Æ¤«¤é¡×»Ï¤á¤ë¡Û
¤Þ¤ººÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ºÇ¤â¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¡¢¡Öºî¶È¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¡¢45Ê¬¤À¤±¤ä¤í¤¦¡×
¡¦¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤é½ª¤ï¤ê¡×
¡¦¡Ö19»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¶¯À©½ªÎ»¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö½ª¤ï¤ê¤ÎÌÜ°õ¡×¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ç¾¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½¸Ãæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀß·×¤ò¤»¤º¤Ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¡ÖÌµ¸Â¥¿¥¹¥¯¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÀÚ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï¡Ö¶èÀÚ¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
¡ÚSTEP¢¡ÖÈ´¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò»ý¤Ä¡Û
½¸Ãæ¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¡Ö¹ç¿Þ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ç¿Þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¡ÖÈ´¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç½¸Ãæ¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°ºî¤ä½¬´·¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÈ´¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¡ÊÌ£³Ð¤ÇÇ¾¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ë
¡¦´é¤òÀö¤¦¡ÊÎä¿å¤Î»É·ã¤Ç´¶³Ð¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦Éô²°¤ò½Ð¤ë¡Ê»ë³¦¤È¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ë
¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³°¤¹¡Ê²»¤ÎÆþÎÏ¤ò»ß¤á¤ë¡Ë
¡¦´ù¤Î¾å¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¡Ê¶èÀÚ¤ê¤Îµ·¼°¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÆ°ºî¤ò¡Ö¹ç¿Þ¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²á½¸Ãæ¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¾¤«¤é¡¢¥¹¥Ã¤ÈÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤ÆÃ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¸Þ´¶¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¡£Ì£³Ð¡¦ÓÌ³Ð¡¦¿¨³Ð¡¦»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡½¡½¤É¤ì¤«¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦»É·ã¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¡Ö¥â¡¼¥É¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤°
¡¦Áë¤ò³«¤±¤ÆÉ÷¤òÆþ¤ì¤ë
¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¿ÈÂÎ´¶³Ð¤òÊÑ¤¨¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸Þ´¶¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢»×¹Í¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢£ºî¶È¤Ï¡È¤ä¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡É¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡ÚSTEP£¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ë¡Û
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ä¤ê¤¤ê¿®¶Ä¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Î¥¯¥»¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ï¡Ö´°Î»¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÇ¾¤ÎÀ¼Á¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ä¥¡¥¤¥¬¥ë¥Ë¥¯¸ú²Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿ºî¶È¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌ¤´°Î»¤Î¤Þ¤ÞÉâ¤«¤ÓÂ³¤±¤ë¡×¤¿¤á¡¢ºÆ³«»þ¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¡×¤È¡¢¼¡²ó¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤·¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÂ³¤¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Î½éÂ®¤¬¤°¤ó¤È¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½¬´·²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÚSTEP¤¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡×¤Ç¤¤ëÇ¾¤ò°é¤Æ¤ë¡Û
½¸Ãæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ýÂ³¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦½¸Ãæ¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÈ´¤¯
¡¦È´¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿½¸Ãæ¤¹¤ë
¤³¤Î¡È±ýÉü±¿Æ°¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢Ç¾¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤º¤Ë¡¢À®²Ì¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Ï¡¢SNS¡¦ÄÌÃÎ¡¦¥¿¥¹¥¯¡Ä¡Ä»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤ò¡Ö¥ª¥ó¤Ë¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¡ÖÀÚ¤ë¡×Àß·×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤Î²õ¤ì¤¿¼Ö¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ß¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´í¸±¤ÊË½Áö¼Ö¤Ç¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ß¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤³¤½¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÇ¾¤òÎä¤ä¤¹¡É¤³¤È¤âÉÔ²Ä·ç
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´Å¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¡×¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÆ¨¤²¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡×¤Ç¤¹¡£È´¤¤¤Æ¤¤¤¤¡£ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤í¸úÎ¨¤âÀ®²Ì¤â¡¢²¿ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éº£Æü¤«¤é¡¢¡ÖÀÚ¤ëÎý½¬¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Û¤ó¤Î1Ê¬¡¢´ù¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡£°û¤ßÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤ò¡ÖµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¡×¥â¡¼¥É¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£½¸Ãæ¤ò¶Ë¤á¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖÈ´¤¯¡×¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢È´¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö¤É¤¦Ìá¤ë¤«¡×¤Þ¤ÇÀß·×¤·¤Æ¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö½¸Ãæ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°Ê²¼¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤¬ÎäµÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µÞ¤ËÆ¬¤¬¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤âÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡×
¡ÖSNS¤ò¤Ü¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢1»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×
½¸Ãæ¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤ÎÁ°Æ¬ÍÕ¡×¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¾õÂÖ¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ×¤¹¤ëºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢Ç¾¤Ï¤É¤ó¤É¤óÇ®¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤¬Ç®¤ò»ý¤Ã¤Æ½èÍýÂ®ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¸½¾Ý¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½¸Ãæ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÎä¤ä¤¹¡×¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²óÉü¤ÎÀß·×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¾¤ÎÎäµÑ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò3¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö90Ê¬¤Î²¾Ì²¡×¤ÇÆ¬¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë
²¾Ì²¤Ï¡¢ºÇ¤â³Î¼Â¤Ç¡¢¤«¤ÄÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¡ÖÇ¾¤ÎÎäµÑË¡¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â»ä¤¬ÆÃ¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö90Ê¬²¾Ì²Ë¡¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡90Ê¬²¾Ì²Ë¡¡§Ç¾¤ò¡ÖºÆµ¯Æ°¡×¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤Î²óÉüË¡¡Û
90Ê¬¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¿çÌ²1¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¡£¥ì¥à¿çÌ²¤È¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤¬¤Ò¤È¤È¤ª¤ê½ä¤ë¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢Ç¾¤Îµ²±À°Íý¡¦¾ðÊóÄêÃå¡¦¥¹¥È¥ì¥¹²óÉü¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÄ¹¤µ¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢»Å»ö¤ä°é»ù¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î¡Ö90Ê¬²¾Ì²¡×¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²£¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸÷¤È²»¤ò¼×ÃÇ¤·¤ÆµÙ¤à¡£¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡¦¼ªÀò¡¦¥¢¥í¥Þ¤Ê¤É¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ï¤°¤ó¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µ¯¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤òÃ¯¤«¤¬À°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÇ¾¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢µ²±¤ÎÄêÃå¤ä´¶¾ð¤ÎÀ°Íý¡¢Ç¾¤ÎÏ·ÇÑÊª¤Î½üµî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö90Ê¬¤â²¾Ì²¤¹¤ë»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢»Å»ö¤ä°é»ù¡¢³Ø¶È¤Ê¤É¤Ç1Æü¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö90Ê¬¤â¿²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥à¥ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö10Ê¬°Ø»Ò¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏµÙÆü¤äÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆü¤À¤±¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¡¢¼ÂºÝ¤Ë90Ê¬¤·¤Ã¤«¤ê²¾Ì²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î»×¹Í¤Î¥¯¥ê¥¢¤µ¡¦ÈèÏ«´¶¤Î·Ú¸º¡¦ºÆ½¸Ãæ¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µÙ¤ßÊý¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö°ã¤¤¡×¤ò°ìÅÙ¡¢ÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë²¾Ì²Ë¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¢10¡Á20Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ê¥Ã¥×¡§Ë»¤·¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÇ¾¤Î½¼ÅÅ¡×¡Û
¼Â¤Ï¡¢²¾Ì²¤Ï10¡Á20Ê¬¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ê¥Ã¥×¡ÊÃ»»þ´Ö²¾Ì²¡Ë¡×¤Ï¡¢NASA¤¬±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î½¸ÃæÎÏ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¸¦µæ¤·¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬ºÇÂç34¡ó¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¸á¸å¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¡Ê13¡Á15»þ¡Ë¤Ë15¡Á20Ê¬ÄøÅÙ¤Î²¾Ì²¤ò¤È¤ë¤³¤È¡£
¡¦°Ø»Ò¤Ë¤â¤¿¤ì¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK
¡¦´ù¤ËÉú¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¤â²Ä
¡¦¡Ö¿²¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤ï¤º¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸ú²Ì¤¢¤ê
¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ä°é»ù¤Î¥¹¥¥Þ¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¾¤ËÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÇ¾¤òµÙ¤Þ¤»¤è¤¦¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²óÉü¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»þ´Ö¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡Ö1Ê¬¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡×
¡Ú£1Ê¬²¾Ì²Ë¡¡§¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡Ö¶ÛµÞ¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¡×¡Û
¡Ö¤â¤¦²¿¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬¥¼¥í¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö1Ê¬¤À¤±ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ä¶Ã»»þ´Ö¤Î²¾Ì²Ë¡¤Ç¤¹¡£¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¡£
¢¿¼¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡Ê¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡ý¡Ë
£1Ê¬¤À¤±¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¡ÖÌµ¡×¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤Î¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢»ë³Ð¤«¤é¤Î»É·ã¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢Ç¾¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç¤â¡¢¡Ö¤â¤¦1¥¿¡¼¥ó¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Î²óÉü¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½¸Ãæ¥â¡¼¥É¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢»ä¤Ï¤è¤¯¡Ö´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½Ð¤Æ3Ê¬´Ö¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë
¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¸¼´Ø¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤à
¡¦¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¡¢Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë
¡¦ÀöÌÌ½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¤¿å¤Ç´é¤òÀö¤¦
¡¦¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¡×¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³°³¦¤«¤é¤Î»É·ã¤ÎÊÑ²½¡á¸Þ´¶¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Ï¡¢¸÷¡¦²¹ÅÙ¡¦²»¡¦¶õµ¤¤Î¼Á¤Ê¤É¤ËÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ä¶¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö½¸Ãæ¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë°ìÊâ°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸÷¡Ê¼«Á³¸÷¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãë´Ö¤Ë1Ê¬¤À¤±¤Ç¤â¡¢Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¿¥¯¥·¡¼¤äÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¡È¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¡É
½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¡Ö¥¿¥¹¥¯¥â¡¼¥É¡×¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤é¤á¤¤äÁÏÂ¤¡¢¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡×¤À¤È¡¢¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÕÛ²½(¤Õ¤«)¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤â¿¨¤é¤º¡¢²»³Ú¤âÎ®¤µ¤º¡¢¤¿¤À¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¡£»ä¤Ï1Æü¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤½¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áë¤«¤é±À¤òÄ¯¤á¤ë
¡¦¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¡¢Åòµ¤¤ÎÎ©¤Ä¥³¥Ã¥×¤òÄ¯¤á¤ë
¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¤äÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë
¤³¤ì¤Ï¡ÖÇ¾¤Î¥´¥ß¼è¤ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Í¾Çò¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¹Í¤Ï¼«Á³¤ÈÀ°¤¤¡¢¤ä¤ëµ¤¤â²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿¤é¡¢È´¤¯¡×¢ª¡ÖÈ´¤¤¤¿¤é¡¢Îä¤ä¤¹¡×¢ª¡ÖÎä¤ä¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¡£¤³¤Î¡Ö±ýÉü±¿Æ°¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢²á½¸ÃæÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Û¤É¡¢¡ÖÆþ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÎäµÑ½¬´·¡×¤ò¡¢º£¤¹¤°Àß·×¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¸Ãæ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àß·×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àß·×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖµÙ¤ßÊý¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·°æ ¶×¹á¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤³¤È¤«¡Ë
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î
1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£4ºÐ¤Ç±¦¼ª¤ÎÄ°ÎÏ¤ò¼º¤¦¤â¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÉíÂ°²»³Ú¹âÅù³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£ºß³ØÃæ¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Éû¾Þ¤Ë¤è¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¾©³ØÀ¸Î±³Ø¡£¥Ñ¥ê¡¦¥¨¥³¡¼¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ë²»³Ú±¡¤Ç¿³ºº°÷Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ë¤è¤êÀ®ÀÓÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¼èÆÀ¡£¤Î¤Á¤Ë´Ú¹ñ·Ý½ÑÁí¹ç³Ø¹»Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¸æÁ°¤Ç¤Î±éÁÕ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¡¢ÀìÌç³Ø¹»¹Ö»Õ¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¿³ºº°÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¡¢½¢Ï«·Ï¾ã³²Ê¡»ã»ö¶È½ê¤Î´ÉÍý±¿±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¸ì³Ø½¬ÆÀ¤ä¥Ô¥¢¥Î½¤Îý¡¢»Å»ö¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡È²á½¸ÃæÎÏ¡É¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö²á½¸Ãæ¥á¥½¥Ã¥É¡×¹ÖºÂ¤ò¼çºË¡£
¡Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î ¿·°æ ¶×¹á¡Ë