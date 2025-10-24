伊藤園は、海外を中心とした抹茶の楽しみ方の多様化に際して、同社独自の契約栽培による抹茶を一部使用した国産抹茶100％の抹茶製品「お〜いお茶 抹茶」を、11月3日から発売する。

近年、抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績）を更新し続けており、抹茶の需要は海外を中心に拡大している。抹茶は日本の伝統的な素材として注目され、抹茶ラテや菓子類の原料、加工食品のフレーバーなど、楽しみ方が多様化している。そこで同社は、抹茶をより手軽に楽しんでもらえるよう、同社独自の契約栽培による抹茶を一部使用した国産抹茶100％の抹茶製品「お〜いお茶 抹茶」を新発売する。

「お〜いお茶 抹茶」は、緑鮮やかで口当たりのよさが特長の抹茶製品（国産抹茶100％）。そのまま楽しむのはもちろん、抹茶ラテや抹茶スイーツなどにも幅広く活用できる。また、使いやすく保存性に優れたアルミ製のチャック付きスタンドパックを採用していて、さまざまなシーンで手軽に楽しめる。さらに、裏面には訪日外国人の人にも抹茶の楽しみ方がわかりやすく伝わるように、日英併記の説明を記載した。

同社は同製品の販売を通じて、消費者のニーズに寄り添ったお茶の新しい楽しみ方を提案し、日本の文化であるお茶を広めるとともに、今後も消費者の健康で豊かな生活に貢献していく考え。

［小売価格］864円（税込）

［発売日］11月3日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp