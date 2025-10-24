『JUNON12月号 通常版』と『JUNON12月号 臨増版』が10月22日（水）に主婦と生活社より発売された。

【画像】JO1・豆原一成の表紙、臨増版表紙はSTARGLOWが登場

今号は“豪華2パターン表紙”として、通常版と臨時増刊版（臨増版）の2種類が同時刊行。誌面でも旬のスターが勢揃いし、充実の内容となっている。

通常版の裏表紙を飾るのは、グローバルボーイズグループ・JO1の豆原一成。俳優としても活躍の場を広げる彼の自然体な表情を収めたグラビアが掲載されている。さらに特別付録として、宮野真守と草川拓弥（超特急）の両面ピンナップ2種が付属。A3サイズの厚紙仕様で、ファンにとってはコレクション必至のアイテムだ。

一方、臨増版の表紙＆裏表紙には、BMSG主催のオーディション番組「THE LAST PIECE」から誕生した5人組グループ・STARGLOWが登場。デビュー間もない彼らが放つフレッシュな魅力を余すところなく詰め込んだビジュアルが展開されている。特別綴じ込み付録としてA3サイズの両面ポスターも封入され、ファンに向けたプレミアムな一冊となった。

特集「彼の思い出の味、作ってみませんか？『推しを育てた実家ごはん』」では、アーティストや俳優たちが自らの“実家の味”を紹介。中島颯太（FANTASTICS）の「オクラの豚巻き」や、アロハ（超特急）の「カレー焼きそば」、西山智樹の「ツナ餃子」など、親しみのあるレシピとともにエピソードを披露している。

このほか、今号には香取慎吾、宮野真守、塩野瑛久、安井謙太郎×長妻怜央（7ORDER）、月城かなと、M!LK、CHIKA×MOMOKA×YURI（HANA）など、多彩な面々が登場。エンタメシーンを彩る豪華なラインナップが誌面を飾っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）