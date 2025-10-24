Snow Man・向井康二が表紙に登場した『Eye-Ai』11月&12月合併号が11月4日（火）にザ・ショットより発売される。

【画像】少年忍者・織山尚大と黒田光輝の“おりくろ”ペアの飾らない表情のグラビア

最新号の表紙を飾るのは、Snow Manの向井康二。誌面では「世界的スターへ進化中！」というタイトルのもと、ドラマ出演やバラエティで見せる姿に加え、近年活発化している海外での活動にも焦点が当てられている。タイでの音楽フェス出演や、韓国の音楽番組でのパフォーマンスなど、国境を越えて広がる向井の活躍を振り返る内容だ。グラビアページでは、秋冬らしいニット帽姿やメガネをかけたカットなど、多彩な表情が楽しめる全12ページが掲載されている。

ジャニーズJr.の人気ユニット・少年忍者から織山尚大と黒田光輝が登場。こちらも全12ページにわたる特集で、ライブ活動の裏側やお互いへの思い、今後の目標を語るインタビューが収録されている。誌面では、舞台上のクールな姿と、オフでの飾らない表情のコントラストが楽しめる“おりくろ”ペアのグラビアも見どころのひとつだ。

『Eye-Ai』は、海外のファンが日本の最新芸能情報に触れるための貴重な英語メディアとして知られ、これまでにも多くのアーティストを国際的に紹介してきた。日本文化を世界へ伝える架け橋としての役割を果たし続けるこの雑誌は、向井康二や少年忍者といった次世代のスターたちの姿を、英語と日本語の両面から丁寧に伝えている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）