「ジル・ドゥルーズ講義録」シリーズ始動　第1弾は知られざる芸術論を収めた1冊を発売

ジル・ドゥルーズ著『ジル・トゥルーズ講義録 絵画について』（ダヴィッド・ラプジャード編、宇野邦一訳／河出書房新社）が2025年11月19日に発売される。

現代思想を代表するフランスの哲学者ジル・ドゥルーズ。ドゥルーズの著作は日本でほぼすべて翻訳され、研究書も数多く出版されている。2025年はドゥルーズにとって生誕100年、没後30年といった1年にあたる。

これまで未刊だった彼の大学での講義についても近年関心が高まっており、音声や文書の記録が残っていることが知られていた。このたびジドゥルーズの主著の版元であるフランスのMinuit社にて書籍化が開始。本書は記念すべき日本語版第1弾の書籍となる。

講義録を編集したのは、ドゥルーズ晩年の愛弟子のひとりであるダヴィッド・ラプジャード。すでにドゥルーズ没後に、テクスト集の編集を担当した実績をもつ。本シリーズでも、主要著作との関係や、議論の背景などがよくわかる非常に詳細な注釈を加えている。

訳者はドゥルーズのもとで学び、講義に実際に参加していた経験をもつ宇野邦一。『アンチ・オイディプス』などのドゥルーズの著書の翻訳を多数手がけている。

