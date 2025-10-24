長く生きることのリスクは何か。『単身リスク 「100年人生」をどう生きるか』（朝日新書）を出した社会学者の山田昌弘さんは「最近増えているのが『家族に頼られるリスク』だ。結婚し、子育てを終え、ようやく自分の時間を取り戻したと思った矢先に、子どもが失業や離婚などで実家に戻ってくる、いわゆる『パラサイト・リターン』である」という――。

■50代男性の3分の1が独身の日本社会

まずは「人生100年時代」において想定される「長寿リスク」を整理してみよう。第一に挙げられるのが、本書『単身リスク』で詳述してきた「介護リスク」である。誰が高齢者の介護を担うのか、その費用をどう捻出するのか、そして自分自身が高齢になった時、誰に介護されるのか、こうした不安がリスクとして存在する。

次いで、長生きをするほど「家族や親しい友がいなくなるリスク」も高まる。配偶者がいても、離婚や死別で失うこともある。頼りにしていた子どもに見放されるリスクもある。

2020年の国勢調査では、50代男性の3分の1、女性の3割が独身であることが明らかになっている。独り身が悪いわけでは決してない。独り身ならではの自由、気ままさもあるだろう。だが、「不安」がそうしたポジティブな思いを凌駕(りょうが)してくるとなると問題だ。

■独身高齢者の7〜9割が「長生きが不安」

2022年に私がネットサンプルで実施した1126人への調査では、「50代独身者の将来不安」として、「十分な介護が受けられなくなる」（79.1％）、「経済的に十分な生活ができなくなる」（77.1％）、「孤独死してしまう」（74.7％）などが挙げられた。つまり独身高齢者の7〜9割近くが、長生きすることに強い不安を抱いている。

その対極にあるのが、最近増えている「家族に頼られるリスク」である。

結婚し、子育てを終え、ようやく自分の時間を取り戻したと思った矢先に、子どもが失職・離婚・病気などで実家に戻ってくる、いわゆる「パラサイト・リターン」である。過度の依存状態までは行かずとも、家事・育児・介護の担い手として再び頼られたり、金銭的に支援を求められたりするケースも少なくない。

■「家族じまい」を望む親子同士

そのため今、「家族じまい」というサービスも生まれている。高齢の親とかかわりたくない中年の子が、お金を払って親との関わりを断ってもらうというサービスである。

今はまだ料金が高いし、利用する人も限られている。今後、親子双方ともにお互いの世話が負担だという家族が増えてくれば、このようなサービスも広がっていくだろう。

知人の大学教授が引退し、しばらくたった頃、「悠々自適な引退生活ですよね？」と尋ねたら、「それどころではないよ」と返ってきたことがある。独立して結婚したはずの娘が離婚し、孫を連れて実家に戻ってきたというのだ。

「娘は働き盛りで忙しいから、もう一度子育てのやり直しだよ。日々奮闘している」と言っていた。孫は可愛い。だが、「孫は来てよし、帰ってよし」という言葉もある。いくら育児の経験者でも、日々老いていく体には負担も大きい。孫を抱っこして腰を痛めて寝込んでしまったというような話も聞く。

■中高年の“育児”を続けるシニア世代

そして近年、大きな社会問題としてクローズアップされている「8050問題」も見逃せない。「老いた子を見放せないリスク」である。

内閣府の調査（2022年）によると、15〜64歳の引きこもり状態の人は全国で推計146万人にのぼる。そのうち約半数の85万人は、なんと40歳から64歳までの中高年層である。

彼らを経済的に支えているのは、現在70代から90代までの親世代である。高齢の親が自らの資産や年金を切り崩しながら、中高年の“子ども”を養い続けている。まさに「家族のリスク」が極端な形で表れている。

■長寿化で失われる老後夫婦の夢

「収入と支出のバランスリスク」も無視できない。かつては「定年退職後に、優雅に夫婦で海外クルーズを楽しむ」といった老後の理想像が語られたものだが、それはせいぜい80歳くらいに人生を終えるだろうという前提でのプランだった。

長寿化が進む今、5年、10年先どころか20年、30年先も生きているかもしれない可能性が濃厚になってきている。そのため資産の使い方には慎重にならざるを得ない。

「ずっと働いてきたのだから、少しの贅沢くらい……」という気の緩みが、将来の決定的な痛手になるかもしれないと思えば、キャッシュフローは複雑化する。

■高齢者が得るべきスキルとは

最後に、「生きがいのリスク」もある。何もしないで生きるには、100年はあまりに長すぎる。

では何をするか。誰と過ごすか。どこで時間を費やすか。人生後半の“生きがい”探しは、希望にもなりうるが、人によっては不安のタネにもなりうるだろう。

若い頃には社会的ポジションで人が集まってきたかもしれない。会社での地位、稼ぎ、子どもが学校にいればそこでの交流もあったろう。

だが、そうした属性は、人生の第二ラウンドでははぎとられる。何者でもないところから、新たにコミュニケーションを始めなくてはならないのだ。人が敬ってくれる肩書はない。ゆえに文字通り「人間力」こそが、高齢者が得るべきスキルなのではないだろうか。

