Snow Man 向井康二＆森崎ウィン、なごみが表紙を飾る『Ray』2025年12月号

通常版の表紙をなごみ、特別版の表紙を森崎ウィン＆向井康二（Snow Man）が飾る『Ray』2025年12月号（DONUTS）が10月23日に発売された。

【写真】『Ray』2025年12月号表紙を見る

通常版はなごみさんがカバーガールを務めた。肩のリボンスリーブが特徴的な黒のトップスが目を惹く、なごみらしい甘すぎないガーリーさにときめく一枚が表紙に採用されている。

カバーガール企画は「なごみとコイバナ」！「コイに必要なこと」「LOVEエピソード」「コイに効くもの」「イマとコレカラ」の4テーマに沿って、気になるコイバナを語った。

「いちばんの思い出はやっぱりプロポーズをしてもらったこと♡」と改めて語られるプロポーズ秘話や「お互いが感じていることをちゃんと伝えるようにしています。」「付き合う期間や一緒にいる時間が長くなっても、好きな人にかわいいと思ってもらえるように、自分磨きは全体的に気をつけています」といった話も語られる。

特別版表紙は、2025年10月31日(金)全国ロードショーの映画『(LOVE SONG)』で初共演した森崎ウィンさんと向井康二さん(Snow Man)！交差して座ることで♡マークをつくり、こちらを見上げるお二人に目を奪われること間違いなし！ジャケットにヴィンテージシャツやアーガイルニットをあわせた秋冬ルックにも注目です。

カバーボーイ企画は「ふたりのカンケイ」と題して、異なるフィールドで輝く彼らが、初対面から撮影を通してぐっと距離を縮めていった関係性に迫った。「話してて雰囲気合うじゃんって思った。(向井)」「それぞれが役を通した会話が、ウィンと康ちゃんの会話になっていたりして、気づいたら距離が縮んで行った。(森崎)」といったエピソードや映画の見どころについて語っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）