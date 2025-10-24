カネボウ化粧品は、「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」から、大人気アイテムがさらに進化して、今年リニューアルをした朝クリーム「クリーム イン デイII」、夜クリーム「クリーム イン ナイトII」のこの冬だけの限定デザインキットと、美容液ファンデーション「ライブリースキン ウェアII」の限定セットを11月7日に発売する。

朝と夜を繰り返す中で、私たちは、日々、大切な一瞬一瞬を重ねていく。今日の小さな一歩は、希望に満ちた未来にとっての偉大なはじめの一歩に。日々の小さな希望を感じる瞬間の積み重ねが、人生の大きな希望に繋がっていく。そんな無限に広がっていく希望を、伊藤桂司氏は宇宙で壮大に表現した。

アートワーク担当の伊藤桂司氏は、1958年、東京生まれ。広告、出版、音楽関係などでグラフィック、アートディレクション、映像を手掛ける。主な作品集に「LA SUPER GRANDE」、「NEW WORLD」などがある。京都芸術大学・大学院教授。



「カネボウ クリーム イン デイII キット リミテッド エディション」

「カネボウ クリーム イン デイII キット リミテッド エディション」は、過酷な乾燥から肌を守る「胎脂」の力に学んだ、メイクのりまで高める朝クリームと、笑顔を呼び覚ますシートマスク、夜クリームのミニサイズをセットになった。一日心地よいうるおいで包み込み、柔らかさ漲るいきいきとしたツヤ肌と笑顔を引き出す。



「カネボウ クリーム イン ナイトII キット リミテッド エディション」

「カネボウ クリーム イン ナイトII キット リミテッド エディション」は、過酷な乾燥から肌を守る「胎脂」の力に学んだ、ひたひたのうるおいを抱え込む夜クリームと、笑顔を呼び覚ますシートマスク、朝クリームのミニサイズをセットにした。睡眠中の肌をうるおいで包み込み、柔らかさ漲るもっちりとしたハリ肌と笑顔を引き出す。



「カネボウ クリーム イン デイII リミテッド サイズ」

「カネボウ クリーム イン デイII リミテッド サイズ」は、持ち運びに便利なチューブタイプの「クリーム イン デイII」を限定発売する。ポーチインして、日中のスキンケアやメイク直しの際にも使える。 旅行などの特別な日のスキンケアにも最適だとか。



「カネボウ ライブリースキン ウェアII スペシャルセット」

「カネボウ ライブリースキン ウェアII スペシャルセット」は、まるで素肌のままに美しい肌印象を拡張する「消える」カバー力で、なりたい素肌を超えていく美容液ファンデーションに、塗るたびに生きる力が湧き上がる仕上がりの2つの生命感ラスティングルージュサンプルセットと、朝クリームのミニサイズ、カードミラーをセットになった。

［小売価格］

カネボウ クリーム イン デイII キット リミテッド エディション：9350円

カネボウ クリーム イン ナイトII キット リミテッド エディション：1万3750円

カネボウ クリーム イン デイII リミテッド サイズ：4950円

カネボウ ライブリースキン ウェアII スペシャルセット：1万2100円

（すべて税込）

［発売日］11月7日（金）

カネボウ化粧品＝https://www.kanebo-cosmetics.co.jp