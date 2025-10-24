自由民主党と日本維新の会による閣外協力が成立した。今後はどのような展開が予想されるのか。日本維新の会を論じた著作もある、ノンフィクションライターの石戸諭さんは「自公政権と比較すれば、非常に不安定な政権になる可能性が高い。維新は公明党のような安定した組織票を持っているわけではなく、ふわっとした支持層によって支えられている。正式な連立ではないため、少しの判断ミスでより不安定な状況になりかねない」という――。

■「日本の政治は変わらない」は過去のものになった

自民と維新の「連立」政権が発足した。当初いただいたテーマは自民・公明で四半世紀以上続いた「自公連立」と比べて、長く持つのか？ というものだった。先に結論を示しておくと、まさにやってみないとわからないと、だ。凡庸すぎて申し訳ない思いもあるが、日本の政治は新しいステージに突入している。

マスメディアでよく見かけた「やっぱり日本の政治は変わらない」という声はあまりに冷笑的で過去のものになった。同時に、凄腕の政界事情通であっても過去の知見、経験をもとにした読みがまったく当てにならないことは、この間の政局騒動で明らかになった事実だ。

とはいえ、いくつかの可能性を示唆することはできる。

自民と維新で協定書を交わした個々の政策についてはまだ実現が不透明なところもある--というよりも刻一刻と状況が変わる--ため、本稿では政党の違いに絞って展開していきたい。実はここがもっとも理解されにくいが、しかし現実にはポイントになっているからだ。

■「創価学会による公明党支援」の意外な実態

まず大前提は、自公連立は世界的に見てもうまくいきすぎた「強力すぎる連立」だったことだ。

公明の支持母体である「創価学会の組織票」と聞くと、信者が特定の司令や指示を聞いてロボットのように票を入れるという単純なイメージを持たれがちだが、実際の選挙では実務が大きなウエイトを占める。国政選挙では、特に与党陣営に協力する信者による票の掘り起こし、そして卓越した票読みがかなりの力を発揮した。

私も取材で何度も目の当たりにしたが、熟練した創価学会の選挙スタッフほど小選挙区単位の読みでなく、「この学区（小・中学校の区割りのこと）はまだ想定の何票ほど足りないが、最終的には何票は出る。だから、最終的に与党候補Aは何票、野党候補B、Cは何票……」といった話をする。

そして、実際にあとで取材メモをもとに票の答え合わせをしてみると、だいたい近い数字で当たっているのだ。こうした票読みは、個々の学会員が何人に電話をかける等々で、実際に投票をどれくらいお願いできるか、細かく把握することで可能になっていた。

現場取材をしているとこうした選挙参謀的な人々の役割や、友人・知人に電話をかけて支援を広げていくという実務的な側面が大きいことに気が付かされる。こうした存在が全国津々浦々にいたこともまた強みだった。

組織票は、こうした地味な実務の積み上げの先にしか生まれないものなのだ。

■「自維“連立”」という表現は正確ではない

では、メリットを得ていたのは安定的な組織票を得ていた自民党だけだろうか？ 無論、そんなことはない。

公明党も公明党で、選挙区調整で得た小選挙区で自民支持層の支持を固めることで当選、少なくとも当選圏内で争うことができたし、大臣ポストも得ることによる信頼と国政だけでなく地方レベルでも政策実現が容易になった。応援した候補者の当選や政策実現は、確実に支援者のモチベーションにもなっていた。こうした実務面が失われる意味は、もう何回か選挙を積み上げなければ見えてこない。

ひるがえって維新である。まず指摘できる事実は、自民と維新は政治学的な意味での連立政権ではないということだ。あえて先に「連立」と記したのもそれが理由だ。ノーステキサス大学の前田耕教授が自身のSNSで端的に指摘していたが、内閣の閣議決定に署名する大臣を出す「連立」と、それがない「閣外協力」はまったく異なる。

この点を最も明瞭に指摘しているのが、政治メディアではなく元大阪市長で維新に依然として影響力を持つとされる松井一郎氏なのが興味深い。松井氏は繰り返し「今回はまだ閣外協力だ」と方々で語っているが、これは極めて正しい認識だ。連立と呼ぶか閣外協力と呼ぶかは単に言葉の問題では済まない。

■維新の支持層は「ふわっと」している

単純に責任を共に負う内閣をともにつくる連立政権のほうが政治的には安定しやすい。閣外協力ならばちょっとした政策の不一致やスキャンダルなど、どんな理由をつけてもすぐに距離を置ける。この時点で、自公連立よりははるかに“不安定”な関係であることは指摘できる。

もう一つ、維新特有の“不安定”な事情がある。公明のような強い支持層が意外なほど少ないことだ。これは政治学による実証研究に基づく事実として指摘できる。

現在、大阪府知事でもある維新・吉村洋文代表は連日メディア出演で大きく名をあげたが、それ以前に最も注目、支持を集めたのは2020年から始まった新型コロナ禍の対応だった。

維新支持の実態や大阪都構想問題の実証分析で知られる関西学院大・善教将大教授の研究が示唆的だ。まさに新型コロナ禍で吉村が名を上げていた2021年、善教氏に取材したのだが、当時の実証的なデータでも維新を強く支持する層は全体のわずか5％〜10％に過ぎず、逆に強い不支持層は30％前後存在していた。

残りの約6割には「ゆるい支持層」と、ほぼ同じ割合の「維新を拒否はしないが支持もしない層」が入り混じっている。この6割のゆるい支持、ゆるい不支持は、時々の状況で入れ替わる。

維新の立ち上げメンバーである橋下徹氏（元府知事）が維新の支持層を指して、「ふわっとした民意」と形容していたが、まさに構造は変わらないままだ。

大阪での支持は自民党が最も嫌がる「自民党と似て非なる政党」になったことが大きい。似ているような政権担当能力があるとアピールして有権者に安心感を与え、しかし非なる政策を掲げる政党――。大阪では、それが維新だった。

■「大阪の利益」を背負っていることが弱点に

維新のルーツは、自民党大阪府連の反主流派にある。詳しくは拙著『「嫌われ者」の正体』に譲るが、要点をおさえておきたい。善教氏の分析によれば、維新が議会や首長選で勝利を収めてきた大きな理由は、「大阪という都市の利益」を代表する政党であると有権者に見なされたことにある。

府と政令市で協調が必要な場面で、党内の市議団、府議団あるいは議員個人の利害に基づく意思決定を地方自治の一つの在り方として許容するか、それとも「大阪という都市の利益」を損なう政党の行動と見なすかが分岐点になる。

大阪自民はそれまで大阪市長・市議団と大阪府知事・府議団で異なる主張をしていたが、維新は府市一体による改革を強く主張した。有権者は双方の主張を冷静に比較した上で、大阪自民では実現できない主張をする維新を支持した。大阪で与党になってからも議席を重ねているのは、「利益代表」というポジションを揺るがす政党が不在だからだ。

逆に大阪の利益代表というポジションは全国展開では障壁になる。

狙い続けている東京で議席を獲得できないのは単純に大阪イメージが強すぎるというのも大きな理由であり、中道層の期待を集めた2022年参院選のように一時的に伸びることはあっても（この選挙で維新は改選6議席を12議席に倍増させた）、同じように中道層や若年層を狙った国民民主に注目が集まった直近の国政選挙では埋没した。大阪でも国政でも彼らの支持は常に相対的な要素で左右される。

■「高い期待」に応える政治を実行できるか

ここまでの話をまとめてみよう。

公明党の支持層は安定的で熱心だが、今後その数が増えていく可能性は極めて低い。創価学会の問題は高齢化もさることながら若手の選挙離れ、政治離れも大きい。実務能力も低下していくだろう。

逆に維新の支持層は緩やかであり、今回の自民―維新の接近がどのように緩い支持層の票を左右するかもわからない要素が多い。自民と競合するにせよ、しないにせよ大阪を中心に小選挙区を獲得できそうだが、全国的にはどうだろうか。確実に言えるのは、少なくとも自民にとっては公明のような実務的かつ組織的な選挙協力もまた見込めないということだ。

現状、埋没の危機に瀕していた維新はひとまず危機的状況を脱している。今回の「閣外協力」に至るまでの過程で吉村氏の評価、維新への期待値はしばらく高値で推移しそうだが……。

■政治不信はポピュリズムの養分になる

いずれにせよ自公政権は超がつく安定をもたらしたが、自民―維新ラインはまだまだ薄氷だ。高市政権は高支持率で発足し、有権者が期待は政策に集まっているが、ではどこから手をつけるのか。石破政権で離れた若年層の支持が戻っている点から見るに、国民の期待は積極財政による経済政策だが、維新が投げてきた議員定数削減は各党を巻き込んで議論が必要になる重要課題だ。当然、時間はかかる。

今後も物価高対策に減税、議員定数削減、企業団体献金廃止、社保料改革……とどれか一つとっても歴代内閣で重要課題になりそうな問題を多数抱えた上に、少しの判断の誤りが即維新の離脱リスクにつながる。そうなれば、政治はさらなる不安定、決められない政治を招きかねない状況に陥ってしまう。

微妙な舵取りが迫れるのは自民との協調路線を明確にした維新だけでなく、今回は差をつけられた国民民主、立憲、公明も同様だ。

先読みが野暮になる政治状況は取材する側としてはおもしろいが、不安定さと政治不信はポピュリズムの養分でもある。自戒を込めて記すが、報道するメディアも今までと同じモードではいけない。アップデートした政治報道を模索しないと先がないのだ。

