LINEヤフーは、法人向けの「LINE公式アカウント」を刷新し、「ビジネスプロフィール」の提供を開始した。

「ビジネスプロフィール」は、サービス・商品・企業情報などをひとつにまとめ、自社の「LINE公式アカウント」上で発信できる。住所・営業時間・公式サイトURLなどの基本情報に加え、来店予約機能や2026年以降に商品購入機能への対応も予定されている。

「ビジネスプロフィール」で表示される情報は、LINEヤフーの主要メディアにも表示されるようになる。

10月24日からの仕様変更

「ビジネスマネージャー」と、「LINE公式アカウント」のアカウントが、LINE公式アカウントの管理画面「LINE Official Account Manager」上で接続認証されている場合、「ビジネスマネージャー」に登録されている法人名、またはビジネス名がアカウントの管理・運営者として表示される。

「LINE Official Account Manager」上で、入力・公開した基本情報は、「ビジネスプロフィール」の上部に表示される。

「ビジネスプロフィール」に表示できるボタンの数の上限が無くなり、アカウントで利用できる機能がある場合は自動でボタンが設定された状態になる。

「LINE Official Account Manager」上で、ボタンごとに表示のオン・オフや並び替えがでるほか、新機能として「LINEで予約」や、「メンバーシップ」ボタンが設定可能になる。

アクションボタンと表示条件 ボタン名 表示条件 通話/LINEコール 電話番号もしくはLINEコールのどちらかが設定されている 投稿 LINE VOOMに投稿が1件以上ある クーポン クーポン設定で「LINEヤフーサービスへの掲載」が「掲載する」ステータスが「有効」になっているクーポンが1つ以上ある※抽選クーポンの場合は表示されない ショップカード 公開しているショップカードがある メンバーシップ 公開しているメンバーシッププランがある LINEで予約 予約サービスと連携が完了している連携している店舗/施設が予約を受け付け中予約在庫がある