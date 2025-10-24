元AKB48の多田愛佳さんは10月24日、自身のInstagramを更新。ディズニーで撮影した家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：多田愛佳さん公式Instagramより）

元AKB48の多田愛佳さんは10月24日、自身のInstagramを更新。ディズニーで撮影した家族ショットを披露しました。

【写真】多田愛佳＆家族のディズニーショット

「素敵なお写真ありがとう」

多田さんは「念願の家族でディズニーランドへ　娘は初のインパ」とつづり、3枚の写真を投稿。家族でディズニーランドを楽しむ様子です。夫で千葉ロッテマリーンズの山口航輝選手と子どもとの家族ショットも披露しています。1枚目はシンデレラ城を背景に、3人でおそろいのミッキーマウスのTシャツを着た姿で、家族の仲の良さが伝わるショットです。

また、「まだまだ未経験で初めてのことがたくさんあるから、本当に楽しみがたくさん!!!!　今回ママとパパの夢だった、みんなでお揃いのTシャツ着ること」と、おそろいのTシャツは2人の夢だったことを明かしました。

ファンからは、「かわいい家族」「最高のファミリーですね」「お顔が似てて可愛い」「山口航輝選手＆らぶたん親子への頑張ったご褒美にランド、最高かよ」「山口ファミリーかわいい」「Tシャツみんなでお揃い可愛い」「素敵なお写真ありがとう」と、称賛する声が相次いでいます。

娘の1歳誕生日ショットも披露

自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している多田さん。19日の投稿では「娘が産まれて初めての誕生日を迎えました！！」とつづり、娘の1歳の誕生日ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)