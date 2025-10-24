元AKB48、プロ野球夫＆娘と“念願の”家族ディズニーショット公開「お顔が似てて可愛い」「最高かよ」
元AKB48の多田愛佳さんは10月24日、自身のInstagramを更新。ディズニーで撮影した家族ショットを披露しました。
【写真】多田愛佳＆家族のディズニーショット
また、「まだまだ未経験で初めてのことがたくさんあるから、本当に楽しみがたくさん!!!! 今回ママとパパの夢だった、みんなでお揃いのTシャツ着ること」と、おそろいのTシャツは2人の夢だったことを明かしました。
ファンからは、「かわいい家族」「最高のファミリーですね」「お顔が似てて可愛い」「山口航輝選手＆らぶたん親子への頑張ったご褒美にランド、最高かよ」「山口ファミリーかわいい」「Tシャツみんなでお揃い可愛い」「素敵なお写真ありがとう」と、称賛する声が相次いでいます。
「素敵なお写真ありがとう」多田さんは「念願の家族でディズニーランドへ 娘は初のインパ」とつづり、3枚の写真を投稿。家族でディズニーランドを楽しむ様子です。夫で千葉ロッテマリーンズの山口航輝選手と子どもとの家族ショットも披露しています。1枚目はシンデレラ城を背景に、3人でおそろいのミッキーマウスのTシャツを着た姿で、家族の仲の良さが伝わるショットです。
