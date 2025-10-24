札幌では１０月２３日夜に初雪を観測するなど、冬支度が本格化していますが、この時期に被害が増えるのがタイヤの盗難です。



タイヤを盗まれないためにはどのように対策をすればいいのでしょうか。



札幌市内の車用品店です。



夏タイヤから冬タイヤへの交換作業が行われていました。



札幌では２３日夜に初雪が降り、冬支度が本格化していますが、気を付けたいのが「タイヤ盗難」です。



（山岡記者）「容疑者の男が顔を隠しながら車に乗り込みます」





タイヤの窃盗などの疑いで送検されたのは、無職の松田諒兼容疑者ら男女３人です。３人は増毛町の共同住宅の物置などからタイヤ２０本を盗んだ疑いが持たれています。松田容疑者ら男２人は容疑を認めていますが、２４歳の女は容疑を否認しています。（松田容疑者）「間違いありません。一晩で増毛町だけでなく留萌市、苫前町でもタイヤを盗んだ」松田容疑者ら男２人は、道内各地で２００件以上のタイヤ窃盗に関与しているとみられています。道警がまとめたタイヤ窃盗の月別平均認知件数です。タイヤ交換の時期である１１月が最も多いことがわかります。さらに２０２５年は９月末時点ですでに過去５年の被害件数を上回る４０７件発生しています。盗難を防ぐための対策はどうしたらいいのでしょうか。（スーパーオートバックスSAPPORO 西村凌さん）「弊社でもタイヤを一気にくくって南京錠をつけている。これが外れない限りはタイヤを全部持っていかれることはない」自宅で保管する際も、タイヤを複数個チェーンでまとめておくことが盗難防止につながるということです。さらに、車に装着してあるタイヤの盗難を防ぐために効果的なのが「ロックナット」です。専用の工具がなければ取り外せない特殊なナットを取り付けることで、盗まれにくくなるといいます。さらにー（山岡記者）「自宅で保管するのが不安な方のために嬉しいサービスがあるということです」こちらの店舗は倉庫でタイヤを保管してくれるサービスを行っています。（スーパーオートバックスSAPPORO 西村凌さん）「チェーンをしていれば悪い人も犯行には及ばないと考えますし、保管サービスを利用していただければこちらの倉庫に入れないので、ご安心いただけると思います」タイヤが狙われやすいこの時期。いま一度タイヤの保管状況を確認し、盗難対策をすることが大切です。