２頭駆除で住民から安堵の声 道内初の緊急銃猟による発砲 市の担当者「これからもやっていく」札幌
札幌市西区の公園では１０月２３日に引き続き子グマ２頭が出没し、札幌市は市町村の責任で許可できる「緊急銃猟」の発砲を道内で初めて実施しました。
子グマ２頭が駆除されたということです。
（カメラマン）「緊急銃猟のため通行を禁止すると書かれています」
ハンターらが集まり物々しい雰囲気に包まれた、札幌市西区西野９条９丁目の「西野西公園」。
（山本記者）「市の職員が黄色の腕章をはめています。これから緊急銃猟が実施されます」
（山本記者）「いまハンターが規制線の中に入って様子を伺っています」
そして午後２時半すぎ。
（山本記者）「いま大きな銃声が響きました。住宅街に銃声が響きました。道内初の緊急銃猟での発砲となります」
（山本記者）「いま２発目の銃声が響きました」
警察によりますと、道内では初めてとなる緊急銃猟による発砲で、子グマ２頭が駆除されたということです。
（近所の住人）「バーンと鳴って明らかに撃ったのかなって。何回も（子どもを）迎えに学校に行ったりしたので、子グマだけれども早く落ち着きたい」
（近所の住人）「２頭駆除されてとりあえずは安心。駆除されてかわいそうだなという面もあるけれど、みんなの安全を考えると（緊急銃猟は）必要」
（山本記者）「子グマが２頭います。何かを食べている様子もうかがえます」
２３日もすぐ近くの「西野すみれ公園」で子グマ２頭が出没。
緊急銃猟が実施されましたが、クマは山の方に逃げていったため発砲には至りませんでした。
市によりますと、今回駆除された子グマ２頭と同一個体である可能性が高いということです。
（札幌市環境共生担当課 坂田一人課長）「昨日の経験もあり、きょうの緊急銃猟が速やかに進んだ。これからも緊急銃猟を使っていく場面も想定されるが、数ある捕獲手段の１つという認識でこれからもやっていくことになると思う」
札幌市西区ではほかにもクマの出没が相次いでいて、警察や市などは警戒を続けています。