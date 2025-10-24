日本ハム 今年も本拠地エスコンで秋季キャンプ実施 沖縄キャンプとのメンバー振り分けも決定
日本ハムは24日、本拠地・エスコンフィールドで秋季キャンプを行うことが決まったと発表した。本拠地での秋季キャンプ実施は3年連続。期間は10月31日〜11月9日の10日間で、11月4日が休日となる。また、10月29日〜11月11日に行う2軍中心の沖縄・国頭での秋季キャンプとともに参加メンバーの振り分けも決まった。それぞれの参加メンバーは以下の通り。
【エスコン】
▽投手 矢沢宏太、生田目翼、加藤貴之、北山亘基、達孝太、伊藤大海、山崎福也、玉井大翔、上原健太、杉浦稔大、金村尚真、田中正義、河野竜生、堀瑞輝、古林睿煬、福谷浩司、畔柳亨丞、斎藤友貴哉、池田隆英、山本拓実、福島蓮
▽捕手 郡司裕也、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼
▽内野手 上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、石井一成、水野達稀、奈良間大己
▽外野手 松本剛、浅間大基、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、万波中正
【国頭】
▽投手 細野晴希、柴田獅子、藤田琉生、浅利太門、松浦慶斗、根本悠楓、清水大暉、山城航太郎、松岡洸希、柳川大晟、孫易磊、宮内春輝、加藤大和、松本遼大、清宮虎多朗、川勝空人、渋谷純希、中山晶量、安西叶翔、北浦竜次
▽捕手 清水優心、梅林優貴
▽内野手 阪口樂、細川凌平、明瀬諒介、浜田泰希
▽外野手 宮崎一樹、星野ひので、藤田大清、山口アタル