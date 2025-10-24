スポニチ

写真拡大

　日本ハムは24日、本拠地・エスコンフィールドで秋季キャンプを行うことが決まったと発表した。本拠地での秋季キャンプ実施は3年連続。期間は10月31日〜11月9日の10日間で、11月4日が休日となる。また、10月29日〜11月11日に行う2軍中心の沖縄・国頭での秋季キャンプとともに参加メンバーの振り分けも決まった。それぞれの参加メンバーは以下の通り。

【エスコン】

▽投手　矢沢宏太、生田目翼、加藤貴之、北山亘基、達孝太、伊藤大海、山崎福也、玉井大翔、上原健太、杉浦稔大、金村尚真、田中正義、河野竜生、堀瑞輝、古林睿煬、福谷浩司、畔柳亨丞、斎藤友貴哉、池田隆英、山本拓実、福島蓮

▽捕手　郡司裕也、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼

▽内野手　上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、石井一成、水野達稀、奈良間大己

▽外野手　松本剛、浅間大基、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、万波中正

【国頭】

▽投手　細野晴希、柴田獅子、藤田琉生、浅利太門、松浦慶斗、根本悠楓、清水大暉、山城航太郎、松岡洸希、柳川大晟、孫易磊、宮内春輝、加藤大和、松本遼大、清宮虎多朗、川勝空人、渋谷純希、中山晶量、安西叶翔、北浦竜次

▽捕手　清水優心、梅林優貴

▽内野手　阪口樂、細川凌平、明瀬諒介、浜田泰希

▽外野手　宮崎一樹、星野ひので、藤田大清、山口アタル