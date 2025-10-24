ドジャースの山本由伸投手が、ワールドシリーズ第1戦前日の取材に応え、初完投をした前回登板のブリュワーズ戦でのエピソードを明かしました。

山本投手は、ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で、メジャー初完投。初回に、先頭打者ホームランを浴びますが、その後はスコアボードに「0」を並べます。9回のマウンドにも上がり、被安打3、7奪三振、与四球1、1失点。111球の快投を見せ、勝利に貢献。メジャー初完投を達成し、シリーズ突破に大きく貢献しました。

この時について山本投手は、「やっぱり気持ち良かったですね。最初、先制されましたけど、調子も良かったので冷静でいられましたし、そこから尻上がりにというか、後半はテンポ良くいろんな変化球を使いながらゾーンに投げていけたので、本当に気持ちよさと、自信になったかなと思います」と振り返りました。

しかし、これまでは完投後、捕手と握手していましたが、この日はキケ・ヘルナンデス選手に深々とお辞儀。その後は、フリーマン選手などとハグをかわして完投勝利の喜びを味わいました。この場面に対して山本投手は、「久しぶり過ぎてどこへ行っていいか分からなくて、マウンドをぐるぐるしてしまいました。なんか本当にどこへ行けばいいか分からなくなりましたね、久しぶりだったので。ちょっとしてからウィル（スミス捕手）のところに行かないと、思って」と完投直後のエピソードを笑顔で明かしました。

ドジャースは日本時間25日からブルージェイズとのワールドシリーズを迎えます。山本投手は、第2戦の先発が明言されています。