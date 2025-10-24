北川景子ら“セーラー戦士”、沢井美優の誕生日祝福 集結ショットに「素敵な友情」「いつまでも美しい」と感動の声
【モデルプレス＝2025/10/24】女優の沢井美優が10月23日、自身のInstagramを更新。女優の北川景子ら“セーラー戦士”メンバーから祝福されたことを明かした。
23日に誕生日を迎えた沢井は「たくさんのお祝いのお言葉をありがとうございます 心のこもったメッセージに、ほっこりあたたかい気持ちになりました」と感謝の気持ちを投稿。そして2003年から2004年にかけて放送されたドラマ「美少女戦士セーラームーン」（CBC／TBS系）に出演していた北川、安座間美優、泉里香、小松彩夏との集結ショットを公開した。
同作で共演したメンバーは放送終了後も交流を続けており、毎年互いの誕生日などに“戦士会”と題して集まる様子をSNSで披露し、話題を集めている。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます！」「素敵な友情憧れる」「ずっと仲良しで素敵」「いつまでも美しい」「戦士の絆は永遠ですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆沢井美優の誕生日に北川景子ら“セーラー戦士”集結
◆沢井美優の投稿に反響
