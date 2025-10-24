亀梨和也、はじめしゃちょーに贈った“結婚祝い”が「センス抜群」「気遣いにあふれてる」と話題に
【モデルプレス＝2025/10/24】YouTuberのはじめしゃちょーが10月23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。亀梨和也から贈られた結婚祝いを公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の32歳YouTuber「センス抜群」亀梨和也からの結婚祝い
2025年8月30日に結婚を発表したはじめしゃちょーは「結婚したら亀梨和也から何か届いた」というタイトルでショート動画をアップ。亀梨から直筆の「ご結婚おめでとうございます。素敵な時間を過ごして下さい！」と綴られたカードも公開し、結婚祝いで届いたというプレゼントの箱を「かず兄！」「優しすぎる」「さすがトップアイドル」と感無量になりながら、開封した。
1つ目の箱は田村奈穂氏デザインのモダンな照明器具で、もうひとつのザ・コンランショップの箱には、ペアのワインオープナーやグラス、カトラリーなどセンスの良いキッチングッズが入っており、はじめしゃちょーは何度も「センス良すぎない？」「お洒落」と感嘆の声をあげながらひとつずつ開封。「大事に使います」と感謝とともに動画を締めくくった。
この投稿は「亀梨くんセンスが抜群すぎる」「夫婦で使えるように、って気遣いにあふれたプレゼントばかり」「亀梨さんなんていい人」「素敵なものばかり」「はじめしゃちょー、嬉しすぎて戸惑ってる」と反響を呼んでいる。
はじめしゃちょーは、8月30日に一般女性と結婚したことを電撃発表。お相手については交際期間は短いものの、知り合ってからの期間は長いと説明し、「僕みたいにYouTuberとかインフルエンサーとか、何かメディアに出るお仕事をされてるわけではなくて、芸能活動とかもしていません」と紹介していた。（modelpress編集部）
◆はじめしゃちょー、亀梨和也からの結婚祝い開封
◆はじめしゃちょーの投稿に反響
