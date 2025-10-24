Soft Cellのデイヴ・ボールさん死去 石野卓球が追悼「多大なる影響を与えていただきありがとうございました」
英国の音楽ユニット・Soft Cellのメンバーとして知られるミュージシャン、デイヴ・ボールさんが22日、ロンドンの自宅で亡くなった。66歳だった。Soft Cellの公式サイトで発表された。
【Xより】「安らかに」石野卓球のデイヴ・ボールさん追悼投稿
ボールさんはエレクトロニックミュージックのパイオニアとして、Soft Cellやアシッドハウスのユニット・The Gridで活動。デヴィッド・ボウイ、カイリー・ミノーグ、ペット・ショップ・ボーイズ、サイキックTVなど、幅広いアーティストの音楽制作にも携わった。
公式サイトでは、長年の音楽パートナーであるマーク・アーモンドが「デイヴは素晴らしく才能ある音楽の天才だった」と追悼の言葉を寄せている。また、2人がともに手がけた最後のアルバムは、2026年春にリリース予定とされており、最終ミックスは逝去の数日前に完成していたと明かされている。
訃報を受けて、日本からも追悼の声が上がっている。電気グルーヴの石野卓球はXを更新し、ライブ会場で撮影された動画とともに「Dave Ball先生、俺が小僧の頃から多大なる影響を与えていただきありがとうございました。安らかに」と感謝と哀悼の言葉をつづっている。
