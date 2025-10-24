第53回世界体操競技選手権大会（日本時間24日、ジャカルタ）

世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、男子ゆかの決勝に南一輝選手が出場。着地の失敗もあり8位となりました。

全日本体操種目別選手権では5連覇を達成し、2021年と2023年には銀メダルを獲得したゆかのスペシャリスト・25歳の南選手。種目別決勝は8人で行われ、5番目の演技者として登場しました。

演技前には笑顔をみせるなど、リラックスした雰囲気の南選手でしたが、冒頭のジャンプで着地の際、バランスを崩し背中をついてしまいます。

序盤でまさかのミスが起こりましたが、その後は高難度の大技、リ・ジョンソンを決めるなど、最後まで気持ちを切らすことなくやりきった南選手。しかし演技後は両手で顔を覆い悔しさをにじませました。

それでも会場からは南選手の演技に日本のファンや現地のファンから大きな声援が送られ、南選手は大きく手を振り応えました。

演技後、南選手は「優勝狙っていただけにすごく悔しい結果ではあるんですけど、1回目の着地は調子も良くて、本当に紙一重だったのかなという、自分の中でも止まる起動だったので、あそこ止まっていれば優勝だったなという感覚です」とコメントしました。

最後まで気丈に振る舞い、やり抜いたことに関して、「こけちゃって自分の中でも悔しくて、本当に投げ出したくもなったんですけど、やっぱり自分がここに日本代表としてきたことは、最後まで堂々と演技をすることが応援してくださる皆さんに返せることなので最後までしっかり諦めることなくできました」と語りました。

南選手は25日の種目別決勝では跳馬に出場します。「きょうやりきれなかった分、明日しっかりやりきって、本命は床だったんですけど跳馬でも（決勝に）残ったので、しっかり跳馬で自分の出せる力を出し切ってメダルを狙いたいと思います」と意気込みました。