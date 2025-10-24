ドジャースの大谷翔平投手が２３日（日本時間２４日）、現地時間２４日から始まるブルージェイズとのワールドシリーズを前に、第１戦が行われる敵地トロントのロジャーズ・センターで前日練習。屋外でフリー打撃を行い、３３スイングで１４本の柵越えを放った。

２４日のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」では、午前８時１７分から同９時３３分まで１時間１６分、山本由伸や佐々木朗希らの全体練習での映像、大谷や佐々木が報道陣の取材に応じた映像を流し続けた。

９時１４分にいったん、「いよいよ明日から…」とＷＳも話題の締めくくりかと思われたが、フィールド上に大谷が出てきそうな雰囲気となり「出た？！」「これは見ましょう！ちょっと見ましょう」と盛り上がり、次のコーナーの“（このあと）国分太一氏 人権救済申し立てで日テレ側に求めた内容”と告知も出ていたが、そのまま大谷の屋外での珍しい打撃練習を生中継。テオスカー・ヘルナンデス選手やフリーマン選手らと談笑したり、打撃練習用のシルバーと黒のツートンカラーの特別なバットにテオが興味津々で大谷と盛り上がる様子、テオがこのバットを借りて打撃練習をする様子などを生中継。長嶋一茂も「すごいですねー、見れるんですねー」と大興奮だった。

羽鳥は「いいタイミングで見ることができました」「お！（大谷さんが）ガッツポーズしましたよ！今」「なかなか経験ないと思います。テレビでバッティング練習見続ける…」などと話した。

ＷＳ第１戦はＮＨＫ総合で放送予定。その後もＮＨＫ ＢＳなどで放送が予定されている。

ＳＮＳでは異例の事態に「大谷さんのフリーバッティングの様子を延々流してるの最高やな」「ただただ大谷さんのバッティング練習について見て語る時間が過ぎていく」「英断」と驚きと喜びの声が続々。ほかにも「これだけするから明日の放送はテレ朝かと思うが、ＮＨＫなのよねｗ」とのツッコミや、「凄いな テレ朝は試合中継するの？その番宣なのかな？」「よくやった！大谷さんの野外バッティング練習生中継成功ｗ てかもうずっと垂れ流しｗ 色々細かい所まで観れて神放送だけど、 他のニュースいいのか？」「大谷さんは好きだが ここまで１時間以上 時間さく必要あるのか？」と番組を心配する声もみられるなど、大きな反響となっている。