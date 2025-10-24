お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が23日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。ナインティナイン岡村隆史（55）からクレームが来たことを明かした。

岡村は矢作の連絡先を知らず、バナナマン日村勇紀から教えてもらったという。矢作は岡村からの電話を再現し「矢作くんのせいで、歯医者さん予約取れなくなったので、責任取ってほしいって」と語った。

歯列矯正経験がある矢作は「俺の矯正の歯医者さんがいるのよ。昔からの知り合いが。岡村さんの奥さんもその先生だったんだって。ホワイトニングとかもお願いしてたんだけど、もうその先生が結構人気になっちゃって。それで全然予約が取れなくなっちゃって」と説明。

矢作は再び岡村の言葉を再現し「ウチの奥さんが、矢作くんより先にその先生知ってるのに矢作くんのせいでおかしくなったんだから、これはどうにかしてもらわないと困る」と説明。その上で「俺、その先生に電話して、岡村さんがすごい嫌みを言ってきたから、予約受け付けてくれないかと。それで無事にちゃんと予約取れるように俺から言って。っていう連絡が来たんだよ」と語った。