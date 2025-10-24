俳優・本島純政の2026年カレンダー『本島純政 Calendar 2026 in Seoul』が2025年12月頃にアミューズより発売される。

本島純政は、2023年9月よりスタートした「仮面ライダーガッチャード」で主演を務め、翌年2024年にはW主演をつとめたドラマ「未成年～未熟な俺たちは不器用に進行中～」で話題に。現在放送中の10月期ドラマでは、「スクープのたまご」・「君としたキスはいつまでも」・「UNREAL-不条理雑貨店-」の3作品に出演し、来年1月には、舞台作品「光が死んだ夏」にて初舞台作品ながら、主演・辻中佳紀役を務めることが決定している本島純政の2026年カレンダー発売が決定。

今回のカレンダーのテーマは「再発見」。カレンダー撮影の地に選んだのは、本島にとって想い入れのある場である韓国・ソウル。昨年の『ハンサム運動会』で獲得した“MHP賞（Most Handsome Person）”の賞品である「どこでも行ける航空券」を使用して韓国・ソウルでのロケを実現させた。普段暮らしている日常とは違う空気感の中で、新しい価値観や感情と向き合い、自分自身を再発見しながら、今まで見せたことのない”大人“な表情を切り取ってもらい撮影を行った本カレンダーは、笑顔を封印したクールなカットが満載に。来年1月に21歳になる本島純政の新しい一面を再発見してもらえるような作品となっている。

「本島純政 Calendar 2026 in Seoul」は2025年10月25日（土）正午12：00より予約受付開始。アーティストオンラインショップ「A！SMART（アスマート）」にて、2025年10月31日(金)23：59 までに注文すると、本島純政の直筆サインを入れてお届け。抽選で10名様にを入れてお届けする。「HMV&BOOKS online」で購入すると、対面式の特典会、またはオンライン個別お話し会に参加できる特典があり。詳細は下記販売情報より各サイトをチェックだ。

■本島純政・コメント2026年のカレンダーは、韓国で撮影してきました！！！去年のハンサム運動会の時にMHP賞でいただいた「どこでも行ける航空券」で韓国に行ってきました！なので、今回のカレンダーは、応援してくださっているみなさんのおかげで叶った今までにない、特別なカレンダーだと思ってます！韓国の景色や文化に触れて、すごく刺激的な空間で、新しい自分に出会えたような気がします！20歳になって初めてのカレンダーということで、少し大人っぽさも意識してみました！このカレンダーと一緒に2026年も1年間一緒に過ごしてくれたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）