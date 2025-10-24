タレントのはしのえみ（52）が23日、ブログで52歳の誕生日を迎えたことを報告。さらに10歳の長女が特別にブログを投稿し、仲むつまじい親子ショットを公開した。

【映像】はしのえみ、長女の顔出し＆親子ショット

2009年1月1日、俳優の綱島郷太郎（52）と結婚し、2015年10月16日、41歳のときに長女・おはなちゃん（10）を出産したはしの。

2025年10月16日には、ブログでおはなちゃんが10歳の誕生日を迎えたことを明かし「これからも、一緒に一歩一歩ゆっくりと...。おはならしく、私たちらしく、成長していきたいです」と、顔出しショットを公開していた。

そして23日には、「おはなが、サプライズ！でクラッカーやお部屋のデコレーションをしてお祝いをしてくれました。そして、『きょうのブログ、私が書きたい！』と言うので、自由に書いてもらいました。『おはな作 ブログ特別版』ぜひ、読んでみて下さい！よろしくお願いします」と自身が52歳の誕生日を迎えたことを報告。

はしのえみの親子ショット

続く投稿では、おはなちゃんが「母への仕返し」というタイトルでブログを更新し、「こんにちは！はしのえみの娘のおはなです!!10月16日には、たくさんお祝いしてもらったので仕返ししてやりました！ハッハッハー。もちろん母には、すごく喜んでもらえて、私も大満足です。残念ながらケーキは買えなかったので、一緒にカラムーチョを食べました。私も試しに食べてみましたが、辛いけど、結構お口に合うかも？きょうは最高の小さいパーティーでした。母、これからも元気に一緒に成長しようね」と、はしのへの思いをつづっている。

一連の投稿にファンからは「お母さんとのツーショット可愛いね」「『母も一緒に成長しようね』涙が出てきました」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）