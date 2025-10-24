トランプ米大統領が、カナダとの貿易交渉を打ち切ると発表した/Evan Vucci/AP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２３日、カナダとの貿易交渉を打ち切ると発表した。これにより北米の隣国同士であり、経済パートナーでもある両国の関係は新たな危機に陥った。

トランプ氏は、カナダのオンタリオ州政府が先週公開した広告への対応として、交渉を打ち切ったと述べた。この広告には、ロナルド・レーガン元米大統領による外国製品への関税を批判する演説の音声が使用されていた。

１９８７年の当該の演説で、レーガン元大統領は関税が「すべての米国の労働者と消費者」に損害を与え、「激しい貿易戦争を引き起こす」と激しく非難している。

この広告の放映後、ロナルド・レーガン財団は広告が演説を「誤って伝えている」と指摘。オンタリオ州政府はこの音声の使用許可を求めていなかったとも主張した。

２３日の夜までに、トランプ氏は自身のソーシャルメディア、トゥルース・ソーシャルでこの広告を激しく非難した。

「ロナルド・レーガン財団の発表によれば、カナダは広告を詐欺的に使用した。その内容はフェイクであり、ロナルド・レーガン氏が関税について否定的な発言をしているというものだ」（トランプ氏）

トランプ氏はこの広告について、「米最高裁やその他の裁判所の判決に干渉する」ことを目的にしていると糾弾。また関税を擁護し、米国経済と国家安全保障にとって極めて重要だとの認識を示した。

その上で「彼らの悪質な行為に基づき、カナダとのすべての貿易交渉はここに終了する」と綴（つづ）った。

ＣＮＮはカナダのカーニー首相の事務所と、対米貿易を管轄する閣僚のドミニク・ルブラン氏の事務所にコメントを求めている。

オンタリオ州のダグ・フォード首相は今月１６日に初めてこの広告をオンラインに投稿し、キャプションにこう記していた。「あらゆる手段を駆使し、我々はカナダに対する米国の関税に異議を唱えることを決してやめない。繁栄への道は、協力によって切り開かれる」