Ｊ１横浜ＦＭが２４日、広島戦（２４日・日産ス）に向けて横須賀市内で冒頭のみを公開して全体練習を行った。

横浜ＦＭは前節ホームで浦和に４―０で快勝し、順位は１７位のままだが、降格圏内の１８位・横浜ＦＣとの勝ち点差を「２」に広げた。広島戦、次節の京都戦に連勝し、横浜ＦＣが２試合で勝ち点１以下の場合は残留が確定する。

相手はリーグ最少失点の堅守を誇るが、横浜ＦＭもＦＷ谷村らアタッカー陣が好調を維持しており、大島秀夫監督は「もちろんホームなので勝ち点３を目指して戦う。うちの前線もかなり好調だし、今まで通りゴールに向かって、ラストのゴール前の局面は最終的にはどちらの思いが強いか。そこは絶対に今はうちが上回れるところだと思います」と自信をみせた。

長期離脱の選手も含めて負傷者が多く、前節はベンチ枠が１人空いた状態で臨み、今節も同様の可能性があるが「今チームが向かっている目標に１００％の気持ちとプレーを発揮出来るメンバーでいくしかない」と指揮官。現有戦力で戦い抜き、Ｊ１残留を自力でたぐり寄せる。