（記者）

「おはようございます」

（高市首相）

「おはようございます」



高市新内閣の発足から4日。24日朝も閣議が行われ、ようやく新政権が本格的に始動。参院選後の「政治空白」を埋めることはできるのでしょうか。



そして午後2時から、高市首相が臨んだのが、就任後初めての所信表明演説。所信表明演説は政権の運営方針や取り組む重点課題を訴えるもの。その冒頭は…。



（高市首相）

「私は、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本の未来を切り拓く責任を担い、この場に立っております。今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る。そして、日本列島を強く豊かにしていく。世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す。絶対にあきらめない決意をもって、国家国民のため、果敢に働いてまいります」





そして強調したのは「政治の安定」です。（高市首相）「『政治の安定』なくして、力強い経済政策も、力強い外交･安全保障政策も、推進していくことはできない 。この思いを胸に、『日本再起』を目指す広範な政策合意の下、自由民主党、日本維新の会による連立政権を樹立いたしました。さらに、国家国民のため、政治を安定させる。政権の基本方針と矛盾しない限り、各党からの政策提案をお受けし、柔軟に真摯に議論してまいります。国民の皆様の政治への信頼を回復するための改革にも全力で取り組んでまいります。それが国家国民のためであるならば、決してあきらめない。これが、この内閣の不動の方針です」そして、高市政権の肝と言える「経済財政政策」の基本方針については。（高市首相）「『強い経済』を構築するため、『責任ある積極財政』の考え方のもと、戦略的に財政出動を行います。これにより、所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収を増加させることを目指します。この好循環を実現することによって、国民の皆さまに景気回復を実感していただき、不安を希望に変えていきます」その上で、内閣の最優先課題については「物価高対策」を掲げました。ただ、その中で、参院選で与党が掲げた現金給付案については。（高市首相）「国民の皆さまのご理解が得られなかったことから、実施しません。むしろ、物価高に関する国民の皆さまの御懸念一つ一つに、丁寧に対策をとっていきます」そして、廃止時期を巡って、いまなお与野党間で協議が続くガソリン税の暫定税率については。（高市首相）「まず、いわゆるガソリン税の暫定税率については、各党間の議論を踏まえ、今国会での廃止法案の成立を期します。軽油引取税の暫定税率も、早期の廃止を目指します。これらの廃止に伴い必要となる国及び地方自治体の安定財源を確保しつつ、廃止までの間も、補助金を活用することで、価格引下げに対応します」このほか、物価高対策として、自治体向けの重点支援地方交付金を拡充や、冬の間の電気・ガス料金の支援。所得税が非課税となる年収の上限、いわゆる103万円の壁については、2025年の年末調整では160万円まで対応するとしました。また、維新肝いりの「高校無償化」についても。（高市首相）「いわゆる高校の無償化･給食の無償化についても、これまで党派を超えて積み重ねてきた議論を踏まえ、制度設計の議論を進め、安定財源の確保とあわせて来年四月から実施します。この機会に、財政支援にとどまらず、日本の高校教育の在り方についても見直しを進めます」さらに維新の看板政策「副首都」構想も演説に盛り込みました。（高市首相）「首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能分散及び多極分散型経済圏を形成する観点から、首都及び副首都の責務と機能に関する検討を急ぎます」また、小野田紀美経済安全保障担当相が兼務して担当する、新たな「外国人政策」についても言及しました。（高市首相）「人口減少に伴う人手不足の状況において、外国人材を必要とする分野があることは事実です。インバウンド観光も重要です。しかし、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆さまが不安や不公平を感じる状況が生じていることも、また事実です。排外主義とは一線を画しますが、こうした行為には、政府として毅然と対応します。政府の司令塔機能を強化し、既存のルールの遵守を求めるとともに、土地取得等のルールのあり方についても検討を進めてまいります。そのため、新たに担当大臣を置きました」そして、話は外交･安全保障の分野へ。来週27日にはトランプ大統領が来日しますが、信頼関係を構築すると誓いました。（高市首相）「日米同盟は日本の外交･安全保障政策の基軸です。日米両国が直面する課題に対し、しっかりと連携し、日米同盟の抑止力･対処力を高めていきます。私自身、トランプ大統領が訪日される機会にお会いし、首脳同士の信頼関係を構築しつつ、日米関係を更なる高みに引き上げてまいります」一方で、隣国の韓国や中国、ASEAN諸国との対話をはかり、関係を強めていく考えを示しました。高市総理は、23日、拉致被害者家族と面会していましたが、隣国を語る中で北朝鮮にも言及。（高市首相）「北朝鮮による核･ミサイル開発は断じて容認できません。また、被害者やご家族がご高齢となる中で、拉致問題はこの内閣の最重要課題です。全ての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現するために、あらゆる手段を尽くして取り組んでまいります」また、高市首相は、防衛力の抜本的強化に向けて「国家安全保障戦略」など安全保障関連の3文書を2026年中に改定することを目指し、検討を始めることを表明。その上で防衛費については…。（高市首相）「わが国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要です 。このため、国家安全保障戦略に定める『対GDP比2％水準』について、補正予算と合わせて、今年度中に前倒して措置を講じます」2027年度までに対GDP比で2％に増額するとしていた目標を、2025年度中に前倒して実現する方針を示したのです。そして、演説の最後は、首相としての決意を述べ締めくくりました。（高市首相）「必ずや、日本列島を強く豊かに、日本を再び世界の高みに押し上げてまいります。政治とは、独断ではなく、ともに語り、共に悩み、ともに決める営みです。私は、国家国民のため、各党の皆さまと真しに向き合い、未来を築いてまいります。どうか皆さま、ともに日本の新たな一歩を踏み出しましょう。ご清聴ありがとうございました」所信表明の野党の反応です。演説を受け、公明党の斎藤代表は「政治とカネ」について言及がなかったことを強く批判しました。（公明党 斉藤代表）「まず第一に政治改革についての言及について一言もなかったことにびっくりした。いろいろ諸施策をおっしゃっていたが“画竜点睛を欠く”ということで聞いていた。物価高のなかで大きな関心にある、コメ。その生産をこれからどうしていくかというのは聞きたいなと思っていたが、それがなかったのも一つ、今回、『おやっ』という点でした」立憲民主党の野田代表も「先送りと後退の演説だ」と批判しました。（立憲民主党 野田代表）「ガソリン税の暫定税率を年内に廃止をするということで、自民党とは石破さんとも高市さんとも合意をしていたが、廃止法案の成立を期すということで完全に後退をした。決断と前進という内閣のはずですけれども、先送りと後退の所信表明演説だったと思う。給付金もやらないということは、まったく物価高対策、ことし中にやることはまだ見つかっていないということじゃありませんか。これまで26年間、自民党のブレーキ役になってきたのが公明党だと思う。ブレーキ役がいなくなった分、野党第一党はブレーキ役を果たして、中道改革の路線からチェックをしていくということがますます大事になってきた」国民民主党･玉木代表は、「ガソリン暫定税率の年内廃止」を改めて求める考えを示しました。（国民民主党 玉木代表）「内容が、まだ抽象的なものが多くて、特に一番大事だと言っていた物価高騰対策、とりわけ年内に何ができるかということについて、まだ具体像が見えなかったので、少なくともガソリンの暫定税率の廃止は年内に約束通り実施を求めて参りたいと思うし、年収の壁の引き上げについては、年内については何も行わない。今後について検討ということだが、これはこれからの代表質問や予算委員会の中で、具体的に論戦を通じて求めていきたい」