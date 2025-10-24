U―17W杯カタール大会（11月5日開幕）に出場するU―17日本代表が24日、千葉県内で練習試合を行い、流通経大に3―1、東京国際大に2―1で勝利した。流通経済大戦ではFWマギージェラニー蓮（FC琉球U―18）が前半26分に先制弾をマーク。MF瀬口大翔（神戸U―18）の左サイドからのクロスを左足で押し込んだ。

9月下旬から10月上旬に開催されたU―17日本代表候補合宿で初めて世代別代表を経験。メンバー発表前最後の活動でアピールに成功してW杯メンバーに滑り込んだストライカーは「ゴールを決めて自分の役割は果たせた」と充実感をにじませつつ「ラストパスがずれたり、背後への動き出しも少なかった。修正したい」と反省も忘れなかった。

米国人の父と日本人の母を持ち、幼少期は米軍基地に住んでいた。所属する琉球U―18はプリンスリーグ九州2部を戦う。代表では2カテゴリー上のプレミアリーグでプレーする選手が多く「周りは皆、自分より10倍ぐらいうまい。自分の力を引き出してくれる」と笑う。

1メートル86の身長は現在も伸びており、心技体ともに成長中。広山望監督からも「経験が浅い中でチームの意図を理解してプレーしてくれた」と評価された。マギージェラニーは「W杯で爆発して日本にトロフィーを持ち帰れるように頑張りたい」と自身初の世界舞台での活躍を誓った。