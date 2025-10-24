塾長を務めていた千葉県市原市の柔道教室の教え子ら９人に性的暴行などを加えたとして、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われた同市の男（３３）に対し、千葉地裁は２２日、懲役２２年（求刑・懲役２５年）の判決を言い渡した。

宮本聡裁判長は「就寝中の無防備な状態を利用した卑劣な犯行。睡眠薬をジュースに混ぜる行為は狡猾（こうかつ）で、強固な犯意も認められる」と非難した。

判決は、２０１９年１０月〜２４年１０月、塾生の女児７人に対する不同意性交８件、不同意わいせつ７件など計２４件の性的暴行と、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）など１９件を認定した。塾生の１８歳未満の少女に２１年１〜７月、８回にわたって淫行した児童福祉法違反や、昨年５月に当時１１歳の塾生の男児に行った暴行２件も認定された。

性的暴行は、合宿や遠征中などに県内の宿泊施設や静岡県のパーキングエリアの車内などで行われていた。女児に睡眠薬を飲ませ、抵抗が難しい状態で性的暴行を加えるなどした。

宮本裁判長は「多くの被害者は被害を受けた認識はないが、被害を知った場合に受ける心理的影響の大きさは計り知れない」とした。

男は、市原市で柔道教室の塾長を務めていたが、事件を受けて３月に全日本柔道連盟から除名処分を受けた。