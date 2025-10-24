當真あみ&齋藤潤“ジュエルミネーション”に感動「とても幻想的」「始まりました！」 ORANGE RANGEが生パフォーマンスも
俳優の當真あみ、齋藤潤が23日、東京・よみうりランドで行われた『よみうりランド ジュエルミネーション2025』点灯式に登壇した。
今年も幻想的…！よみうりランド ジュエルミネーション
2人は映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の公開を記念してイベントに出席。當間は光沢感あるロングドレス姿を披露した。當間は毎年恒例のジュエルミネーションについて「まだ見たことがなくて、すごくウキウキしながら今日来ました」と笑顔を見せ、齋藤は「来ることがあの多いのではい。今日その店頭の瞬間にも立ち合えるのはすごく幸せです」と感慨深そうに語った。
その後、カウントダウンの掛け声とともに点灯式でボタンが押されると、園内には幻想的なイルミネーションが灯り、噴水の演出も行われた。當真は「とてもカラフルで噴水の演出も相まってとても幻想的」と目を輝かせ、齋藤は「始まりました！」と興奮した様子で語った。
さらに、イベントではORANGE RANGEが同作主題歌「トワノヒカリ」を、イルミネーションと噴水ショーを背に生パフォーマンスした。
『よみうりランド ジュエルミネーション2025』は23日から2026年4月5日まで開催する。今回は「LIGHT is LOVE」をグランドテーマに照明デザイナーの石井幹子氏がプロデュースした。
