退職代行サービス『モームリ』家宅捜索受け運営会社が声明「捜査に適切に対応」 役員体制を見直し、サービス継続を報告
退職代行サービス『モームリ』の運営会社が、弁護士に違法に仕事をあっせんしたとされる問題で、運営会社アルバトロスが24日、声明を発表し、謝罪した。
【Xより】「誠に申し訳ございません」投稿された谷本代表の報告全文
同社公式サイトには「退職代行モームリに関する家宅捜索について」との文書が谷本慎二社長の名義で掲載され、「令和7年10月22日、警視庁が弊社に家宅捜索に入りました。弊社が運営する退職代行モームリについて、弁護士法違反の容疑があるとされています」と報告。「弊社は本件事態を厳粛に受け止めており、引き続き、警視庁の捜査に適切に対応してまいります」とした一方、「なお、本件に関するコメントにつきましては、捜査中につき差し控えさせていただきます」と伝えた。
続けて「また、今回の家宅捜索を受け、新たな管理体制を構築することにより、今後の改善としてまいります。その一環として、現在の顧問弁護士との契約を解除すると共に、役員の体制を見直すことといたしました」とし、「現在は退職代行モームリの営業再開しておりますが、今までより一層の法令遵守を徹底することによりサービスを今後も継続いたします」と説明した。
最後に「弊社のお客様ならびに関係するすべての方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。また谷本社長も自身のSNSで「今件に関しまして、ご報告いたします。多大なるご迷惑とご心配お掛けし、誠に申し訳ございません」と改めて伝えた。
『モームリ』をめぐっては、弁護士法違反の容疑があるとして22日、警視庁がアルバトロスや関連する弁護士事務所に対して家宅捜索を実施していた。
