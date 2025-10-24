大谷翔平選手が粋な計らいをしたトロフィーについて語りました。

大谷選手は日本時間18日に行われたブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦、「1番・投手兼DH」で出場し投手としては6回0/3を10奪三振、被安打2、無失点の好投。打者としてはホームラン3本という圧巻の成績でチームの勝利に貢献。この功績がありシリーズMVPを手にしました。

そのトロフィーは大谷選手の自宅ではなく、クラブハウスに飾られることに。大谷選手は「TEAM EFFORT」(チームの努力の結晶)と書かれたカードを添えました。

ロバーツ監督は「私にとってそれは驚きではありません。なぜなら翔平は本当に素晴らしいチームメートだし、あの賞はチーム全体の功績だからです」とコメント。

ワールドシリーズ初戦を明日に控えた日本時間24日にインタビューに応じた大谷選手はトロフィーを置いた理由に「ちょっとストーリーがあったので。ちょっと今話すと長いので、結局のところはいろいろあってあそこに置きました」と笑顔でにごし、裏側は明かしませんでした。