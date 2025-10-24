·Ù²ü¶¯²½¤ÎÊÆÂç»È´ÛÉÕ¶á¤Ë¿ÏÊªÃË¡¡µ¡Æ°Ââ°÷¡¢Â¤ò¤±¤¬
¡¡24Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÊÆÂç»È´Û¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£µ¡Æ°Ââ°÷¤«¤é¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿30Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃË¤¬¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆË½¤ì¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÀÖºä½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÂâ°÷¤Ç¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿ºÝ¡¢¿ÏÊª¤¬ÃËÀÂâ°÷¡Ê26¡Ë¤Î±¦Â¼ó¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±Ä£¤Ï¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË¤ÏÆÈ¤ê¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢·Ù²üÃæ¤ÎÂâ°÷¤¬¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²ÙÊª¤«¤éÊñÃú¤È²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·Ù»¡´±¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î27Æü¤ÎÍèÆü¤òÁ°¤Ë·ÙÈ÷¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£