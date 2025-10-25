週末から広い範囲で「荒天」に 大雨に警戒を

気象庁によりますと、今週末は日本付近で気圧が低くなり、西日本～北日本にかけて広く雨が降る見込みです。特に東日本～北日本で雨量が増えるしょう。伊豆諸島や東日本の太平洋側の地域では警報級の大雨のおそれがあります。【画像①】は27日（月）までの「48時間予想降水量」です。

週末の天気はどうなる？気象予報士が解説

週末から来週前半にかけて、天気はどうなるのか？RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士に詳しく解説してもらいました。



（宮本 大句見 気象予報士）

「25日（土）になると、日本海と日本のすぐ南の海上に低気圧が発生します。それぞれ前線を伴い、発達しながら北東に進む予想です【画像②～④】」



「雨雲や雷雲の材料になる暖かく湿った空気が低気圧や前線に流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になり、雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう」

２６日（日）は「雨」とともに「風」にも注意

（宮本 大句見 気象予報士）

「26日（日）にかけて雨の範囲が次第に広がる見込みです。さらに日曜日は強風にも注意が必要になります【画像⑤～⑧】」



「東日本～北日本の太平洋側の地域を中心に風が強まるでしょう【画像⑨】」

週明け２７日（月）からは「冬型の気圧配置」が強まり北海道では雪の予報も

（宮本 大句見 気象予報士）

「来週月曜日～火曜日は、冬型の気圧配置が強まる見込みです。北からはこの時季としては強い平地で雪を降らす目安の寒気が北海道に流れ込むでしょう」



「風が強まり、波も高くなる予想です。北海道では警報級の風や波のおそれがあるため、荒れた天気に警戒してください【画像⑩～⑭】」

今後の気象情報に注意してください。