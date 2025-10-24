米クラファンでホラープロジェクト史上最高額を集めた『シェルビー・オークス』、支援者の名前で作られた新ビジュアル＆特別映像解禁
『ロングレッグス』『THE MONKEY／ザ・モンキー』のスタジオ・NEONが放つ最新ホラー映画『シェルビー・オークス』より、1万4720人ものクラウドファンディングの支援者の名前で作られた新ビジュアルが解禁。併せて、支援者向けの先行試写の反応を映し出した特別映像が到着した。
【動画】「ここ最近で観た中で最も怖い映画」 クラファン支援者が興奮気味に感想を語る特別映像
本作は、YouTubeチャンネル登録者数200万人を超えるクリス・スタックマンの初監督作。米最大手クラウドファンディングサイトKickstarterでホラープロジェクト史上最高額となる130万ドル以上を集め、「エクソシスト」シリーズ最新作、『アッシャー家の崩壊』のマイク・フラナガンをエグゼクティブプロデューサーに迎え完成した。
オハイオ州の廃虚と化した町シェルビー・オークスで、人気ホラー実況チャンネル「パラノーマル・パラノイド」のMCライリー・ブレナンが突然姿を消した。事件は未解決のまま、12年後、妹の行方を追う姉ミアのもとに失踪の瞬間を映した一本のビデオテープが届く。
映像を手掛かりに事件の真相を探るミア。現場に残った奇妙な刻印、幼少期の悪夢、呪われた町の歴史、言い伝え…、すべての謎がひもとかれたとき、たどり着いたのはあまりにも恐ろしい事実だった―。
本日10月24日より全米公開となる本作。
このたび、映画の公開を記念してKickstarterで本作の製作を後押しした支援者への感謝の意を込め、1万4720人もの支援者の名前で作られた新ビジュアルが解禁された。まるで“呪われたビデオテープ”を彷彿とさせる粗い画質、行方不明となったライリーのどこか現実離れした不気味な微笑が浮かび上がり、その真っ黒な瞳に吸い込まれる不穏なビジュアルとなっている。
SNSではこのビジュアルが公開されたと同時に、走査線に小さく刻み込まれた大量のクレジットの中から自分の名前を探し当てる支援者が続出。粋な演出に作品への期待も高まるプロモーションとなった。
さらに、9月にLAやNYなどアメリカ各地で行われた支援者向けの先行試写の反応を映し出した特別映像も新たに解禁。「ここ最近で観た中で最も怖い映画」、「雰囲気のあるホラーを完璧に表現」、「緊張感を高めていく手法が見事」、「常に引き込まれる。ペース配分が完璧」など、感想を興奮気味に語る支援者の様子からも公開に向けた盛り上がりが伝わってくる。
映画『シェルビー・オークス』は、12月12日より全国公開。
【動画】「ここ最近で観た中で最も怖い映画」 クラファン支援者が興奮気味に感想を語る特別映像
本作は、YouTubeチャンネル登録者数200万人を超えるクリス・スタックマンの初監督作。米最大手クラウドファンディングサイトKickstarterでホラープロジェクト史上最高額となる130万ドル以上を集め、「エクソシスト」シリーズ最新作、『アッシャー家の崩壊』のマイク・フラナガンをエグゼクティブプロデューサーに迎え完成した。
映像を手掛かりに事件の真相を探るミア。現場に残った奇妙な刻印、幼少期の悪夢、呪われた町の歴史、言い伝え…、すべての謎がひもとかれたとき、たどり着いたのはあまりにも恐ろしい事実だった―。
本日10月24日より全米公開となる本作。
このたび、映画の公開を記念してKickstarterで本作の製作を後押しした支援者への感謝の意を込め、1万4720人もの支援者の名前で作られた新ビジュアルが解禁された。まるで“呪われたビデオテープ”を彷彿とさせる粗い画質、行方不明となったライリーのどこか現実離れした不気味な微笑が浮かび上がり、その真っ黒な瞳に吸い込まれる不穏なビジュアルとなっている。
SNSではこのビジュアルが公開されたと同時に、走査線に小さく刻み込まれた大量のクレジットの中から自分の名前を探し当てる支援者が続出。粋な演出に作品への期待も高まるプロモーションとなった。
さらに、9月にLAやNYなどアメリカ各地で行われた支援者向けの先行試写の反応を映し出した特別映像も新たに解禁。「ここ最近で観た中で最も怖い映画」、「雰囲気のあるホラーを完璧に表現」、「緊張感を高めていく手法が見事」、「常に引き込まれる。ペース配分が完璧」など、感想を興奮気味に語る支援者の様子からも公開に向けた盛り上がりが伝わってくる。
映画『シェルビー・オークス』は、12月12日より全国公開。