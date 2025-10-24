『カービィのエアライダー』、前作コースの復活や新モード「ロードトリップ」の存在が明らかに オンライン体験会も開催決定
ゲームクリエイター桜井政博氏が手掛ける『カービィのエアライダー』（Nintendo Switch 2）の最新情報を紹介する「カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23」が23日に放送。新モード「ロードトリップ」など、様々な新要素が公開となった。
【動画】桜井氏の軽妙なトークがクセになる『エアライダー』Direct
本作は、2003年に発売されたアクションレースゲーム『カービィのエアライド』（ゲームキューブ）の続編となる作品で、実に22年ぶりの復活となる。
今回の「カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23」も、ディレクターの桜井氏が登場し、前回の放送では紹介しきれなかった要素が明らかになった。
今作では「エアライド」「シティトライアル」「ウエライド」という3種のモードに加え、これら3つのモードを横断する新ゲーム「ロードトリップ」が登場。好きなライダーを選んで立ちはだかる多彩なお題のクリアを目指す内容で、パワーアップやマシンの乗り換え、道中で拾ったキャラによってステージが分岐したりといった要素もあり、かなりローグライク風なゲーム性になっているようだ。
さらに、新キャラクターとして『星のカービィ トリプルデラックス』のタランザ、『星のカービィスーパーデラックス』のマルク、『星のカービィ2』のリックなどの登場が発表。ほかにも、前作コースの「プランテス」や「サンドーラ」など多数のコースが復活する。
また、本作を発売に先駆けて遊べるオンライン体験会『カービィのエアライダー おためしライド』の開催が決定。期間は下記の通りで、参加には、Nintendo Switch 2本体とインターネット接続環境、「Nintendo Switch Online」への加入（有料）が必要だ。「教習所」および「エアライド」は、Nintendo Switch Onlineに加入していなくても楽しめる。
・11月8日（土） 17:00〜23:00
・11月9日（日） 9:00〜15:00
・11月10日（月） 0:00〜6:00
・11月15日（土） 17:00〜23:00
・11月16日（日） 9:00〜15:00
・11月17日（月） 0:00〜6:00
『カービィのエアライダー』は、Nintendo Switch 2向けに2025年11月20日発売予定。
