スイッチ2『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）』の発売が2026年に変更
アクションRPG『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュドエディション）』の発売日が変更されることが発表された。
【動画】『エルデンリング ターニッシュド エディション』トレーラー
『ELDEN RING』は、2022年2月25日の発売から現在まで世界中のファンにプレイされ、世界累計出荷本数が3000万本を突破した名作アクションRPG。本格的なダークファンタジーの世界を舞台に広大なフィールドとダンジョン探索による未知の発見や、立ちはだかる困難とそれを乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険を楽しめる。
「ターニッシュドエディション」では、ゲーム本編に加え、ダウンロードコンテンツ『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』、さらに4種の新防具や、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などの追加要素を収録している。
今回の延期発表はゲームのパフォーマンス調整にさらなる時間が必要であると判断したためであり、詳細な発売日については、決定後に改めてお知らせされるとのこと。
『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）』は、2026年発売予定。
