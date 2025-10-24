À¶¿åÈþ°Í¼Ó¡ßµÈ¹â»Ö²»W¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡¥¥ã¥¹¥È¡¦¸¶ºî¼Ô¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
¡¡À¶¿åÈþ°Í¼Ó¤ÈµÈ¹â»Ö²»¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¸ø±éÆüÄø¡¢·à¾ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¹â¾¾Èþºé¤ä¡¢À¶¿å¡¢µÈ¹â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¿åÈþ°Í¼Ó¤¬¤ß¤Ä¤ß¡¢µÈ¹â»Ö²»¤¬»ÖËà¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤ë¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡¸¶ºî¤Î¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×¤Ç2018Ç¯10·î¹æ¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹â¾¾Èþºé¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¹â¹»À¸¤Î¿ð¡¹¤·¤¤ÀÄ½Õ¤òÂêºà¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤À¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï300ËüÉô¡Ê2025Ç¯5·î¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢Âè2´ü¤ÎÈ¯É½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÓËÜ¡¦ºî»ì¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Õ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Î¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼ ¡ÁËÌÅÍ¤Î·ý¡Á¡Ù¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤Û¤«¡¢ËÝÌõ¡¦Ìõ»ì²È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹â¶¶°¡»Ò¡¢±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤Ë¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¤¥ó¥¶¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¡ØBye ByeBirdie¡Ù¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¡¢¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëTETSUHARU¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·ë¡£
¡¡²»³Ú¤Ï·àÃÄ»Íµ¨¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î·àÈ¼²»³Ú¤ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë·ó¾¾½°¤ò·Þ¤¨¤ÆÉñÂæ²½¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤«¤é¾åµþ¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ë¼óÀÊÆþ³Ø¤·¤¿´äÁÒÈþÄÅÌ¤¡ÊÀ¶¿å¡Ë¡£ÊÙ¶¯¤ÏÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«°¦¤ª¤·¤¤¡½¤½¤ó¤Ê¡È¤ß¤Ä¤ß¡É¤¬¡¢¹â¹»À¸³è¤ÇºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Î»ÖËàÁï²ð¡ÊµÈ¹â¡Ë¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¤â¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¡È¤ß¤Ä¤ß¡É¤È¡¢¾Ð´é¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤«¤µ¤ß¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡È»ÖËà¤¯¤ó¡É¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Á¥°¥Ï¥°¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀÄ½Õ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡£
¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤òÃ´¤¦¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÈÃíÌÜ¤ÎÀ¶¿åÈþ°Í¼Ó¤ÈµÈ¹â»Ö²»¤Î2¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´äÁÒÈþÄÅÌ¤Ìò¡¢»ÖËàÁï²ðÌò¤Ç½é¼ç±é¡£
¡¡¹¾Æ¬¥ß¥«Ìò¤ËÎÓ¸Ý»Ò¡¢Â¼½Å·ë·îÌò¤ËÅÄÃæÍü¸ê¡¢µ×Î±ÊÆÀ¿Ìò¤Ë¾®Â¿ºù»Ò¡¢·Þ°æ»ÊÌò¤Ë¿À±Ê·½Í¤¡¢»³ÅÄ·òÅÍÌò¤Ëº£ËÒµ±Î°¡¢±ó»³Ê¸ÇµÌò¤Ë°¤Éôô¥¡¢Ê¡±Ê¶êÎ¤¼÷Ìò¤ËÊ¡Åç³¤ÂÀ¡¢À¾¾ëÍü¡¹²ÚÌò¤ËÊ¿°æÅí²À¡¢¹âÎæ½½µ®»ÒÌò¤Ë¸¶ÅÄÀé¹°¡¢·ó¶áÌÄ³¤Ìò¤Ë²£»³²ì»°¡¢¥Ê¥ªÌò¤Ëº´¡¹ÌÚ¿ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥óÀè¹Ô¤¬10·î24ÆüÀµ¸á¡Á11·î17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊºÇÂ®¡Ë¤¬10·î24ÆüÀµ¸á¡Á11·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£°Ê¹ß¡¢³ÆÀè¹Ô¤¬½ç¼¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î24Æü12»þ¤è¤ê¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼H¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î6¡Á15Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤ÆÆ±Ç¯3·î20¡Á22Æü¾å±é¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸¡ä
¢£¸¶ºî¼Ô¡§¹â¾¾Èþºé
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¡²è¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡¡À½ºî¿Ø¤ÎÉÁ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢¤³¤ì¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£µÓËÜ¡¦ºî»ì¡§¹â¶¶°¡»Ò
¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¾¯¤·¤Å¤Ä¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¼å¤¯¤ÆÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡Ä¡£¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ä¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î»ý¤Ä¿ð¡¹¤·¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊñÍÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡§TETSUHARU
¹â¾¾Èþºé¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀÄ½Õ¤Îµ±¤¤È¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¼ïÂçÃÀ¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¹â¾¾¥ï¡¼¥ë¥É¤Î´¶³Ð¤òÃúÇ«¤ËÉñÂæ¾å¤ËÅê±Æ½ÐÍè¤ë¤è¤¦¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏºî¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¶¿åÈþ°Í¼Ó¤µ¤ó¡¢µÈ¹â»Ö²»¤¯¤ó¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²»³Ú:·ó¾¾½°
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¡£
²»³Ú¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Î²¹ÅÙ´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´äÁÒÈþÄÅÌ¤Ìò¡§À¶¿åÈþ°Í¼Ó
´äÁÒÈþÄÅÌ¤Ìò¤ÎÀ¶¿åÈþ°Í¼Ó¤Ç¤¹¡£½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÄÅÌ¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¡È¤¤¤ë¡É¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤ò¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢½ã¿è¤Ç°¦¤é¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î²¹¤«¤µ¤òÉñÂæ¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»ÖËàÁï²ðÌò¡§µÈ¹â»Ö²»
»ÖËàÁï²ðÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹µÈ¹â»Ö²»¤Ç¤¹¡£½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é¸¶ºî¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤Î»ÖËà¤¯¤ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£ÈþÄÅÌ¤¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯»ÖËà¤¯¤ó¤ÎÍÍ¤Ë¡¢ËÍ¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì»Ï¤á¤Æ¤«¤é²ÁÃÍ´Ñ¤äÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ËºÆ¤Óµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¹¾Æ¬¥ß¥«Ìò¡§ÎÓ¸Ý»Ò
¤³¤ÎÅÙ¡¢¹¾Æ¬¥ß¥«Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÎÓ¸Ý»Ò¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ë¡¢¥ß¥«Ìò¤È¤·¤Æ·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ç¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥ß¥«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Èà½÷¤òÉñÂæ¤Î¾å¤Çµ±¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Â¼½Å·ë·îÌò¡§ÅÄÃæÍü¸ê
Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ÏÁÂ¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ×Î±ÊÆÀ¿Ìò¡§¾®Â¿ºù»Ò
¸¶ºî¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¤Þ¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¯Âç¹¥¤¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬À¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¥í¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£10Âå¤Îº¢¤Î¥¥é¥¥é¤â¥â¥ä¥â¥ä¤â¡¢À¿¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë½¦¤¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£·Þ°æ»ÊÌò¡§¿À±Ê·½Í¤
Ï·¼ãÃË½÷¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿Æü¾ï¤ò¤¤¤«¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢¿·Á¯¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢²Î¤Ë¾è¤»¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Þ¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£»³ÅÄ·òÅÍÌò¡§º£ËÒµ±Î°
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡»³ÅÄ·òÅÍÌò¤Îº£ËÒµ±Î°¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤ÇÈà½÷¤¬Íß¤·¤¤TheÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÊÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£±ó»³Ê¸ÇµÌò¡§°¤Éôô¥
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î²û¤«¤·¤¤ÄË¤ß¤ä´î¤Ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÂº¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¡¢°¦¤é¤·¤¯Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡È¤Õ¤ß¡É¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£½½¿Í½½¿§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Ë¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡±Ê¶êÎ¤¼÷Ìò¡§Ê¡Åç³¤ÂÀ
Ê¡±Ê¶êÎ¤¼÷Ìò¤ÎÊ¡Åç³¤ÂÀ¤Ç¤¹¡ª¡¡»ÖËàÁï²ð¤¬¿´³«¤±¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Í§¿Í¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ËÍ¥¤·¤¤¿§¤È³Ú¤·¤µ¤òÅº¤¨¤ë¶êÎ¤¼÷¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¸¶ºî¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Î»ý¤Ä²¹¤«¤µ¤ä°¦¤ª¤·¤µ¤ò¡¢²»³Ú¤Ë¾è¤»¤ÆÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡ª
¢£À¾¾ëÍü¡¹²ÚÌò¡§Ê¿°æÅí²À
À¾¾ëÍü¡¹²ÚÌò¤ÎÊ¿°æÅí²À¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ëÆ£¤ä³Ú¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Ë½Å¤Í¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡Àº°ìÇÕÍü¡¹²Ú¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¹âÎæ½½µ®»ÒÌò¡§¸¶ÅÄÀé¹°
¹âÎæ½½µ®»ÒÌò¤Î¸¶ÅÄÀé¹°¤Ç¤¹¡£¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢¿ð¡¹¤·¤¤´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¸¶ºî¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤â¹âÎæÀèÇÚ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£·ó¶áÌÄ³¤Ìò¡§²£»³²ì»°
·ó¶áÀèÇÚ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹²£»³²ì»°¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÀÄ½Õ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤ä¡¢³Ú¤·¤µ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤Þ¤¿ÀÄ½Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡±é·àÉô¤ÎÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¥¥é¥¥éÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ê¥ªÌò¡§º´¡¹ÌÚ¿ò
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ê¥ªÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹º´¡¹ÌÚ¿ò¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Î¸¶ºî¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Ëè²óÈþÄÅÌ¤¤Î»×¹Í¤ËÌþ¤µ¤ì¡¢È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ª¤Á¤ã¤ó¤âÈþÄÅÌ¤¤Ë¿´¤òµß¤ï¤ì¤¿1¿Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÌò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
