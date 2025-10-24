24日午前、燕市の段ボール製造工場で点検作業をしていた男性が機械に頭をはさまれる事故がありました。男性は午後2時前に搬送先で死亡が確認されました。



事故があったのは、燕市新興野のセッツカートン新潟工場です。警察によりますと、24日午前8時前、この会社の40代男性社員が段ボール箱製造機械の点検作業中に可動フレーム部に頭部を挟まれたということです。男性は三条市内の病院に搬送されましたが、午後1時45分に死亡が確認されました。



事故当時、男性を含めた社員2人で点検にあたっていて、男性はヘルメットを装着していたということです。警察が事故の原因を調べています。