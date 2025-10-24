¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÁÏÂ¤¼ç¡×¾Î¤¹¤ëÀê¤¤»Õ¤é¤Ë¤è¤ë¼«»¦¤½¤½¤Î¤«¤·¡¦Öó½õ»ö·ï¡¡¿®Êô¼Ô¤Î½÷¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ä¤È½·è¡¡¡ÖÁÏÂ¤¼ç¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈï¹ð¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¡ÖÀê¤¤»Õ¡×¤¬ÃËÀ2¿Í¤Ë¼«»¦¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¡¢¤½¤Î¿®Êô¼Ô¤¬¼«»¦¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢¿®Êô¼Ô¤Î½÷¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍÅÄ½Ê·ÃÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤Ï5Ç¯Á°¡¢ÃËÀ2¿Í¤Ë¼«»¦¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¿®Êô¼Ô¤ÎÂìÃ«Æà¿¥Èï¹ð¡Ê59¡Ë¤Ï¡¢¼«»¦¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¡£¸¡»¡¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÉÍÅÄÈï¹ð¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¼«¤é¤ò¡ÖÁÏÂ¤¼ç¡×¡ÖÅ·»È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¿À¤¬Øá°Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µß¤¤¤òµá¤á¤ÆÍè¤¿¿®Êô¼Ô¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¡£¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤â»ä¤¬ÁÏÂ¤¤·¤¿¡£¤ªÁ°¤Îº²¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÇÑ¿Í¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¶¾ïÅª¤ÊÎÏ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤³¤Þ¤»¤¿¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏÂìÃ«Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÈÈ¹Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¶¯¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£»à¤ò¤¢¤¶¤ï¤é¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Ê¤ÉÈÈ¹Ô¸å¤Î¾ð¾õ¤â°¼Á¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£Ä¨Ìò2Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÛÈ½¤Ç¤ÎÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¼ÂÂÖ¡Ö´°Á´¤Ë¿´¿ì¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ð¤«¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È2020Ç¯7·î31Æü¡¢ÉÍÅÄ½Ê·ÃÈï¹ð(63)¤Ï¡¢¿®Êô¼Ô¤À¤Ã¤¿»ûËÜ¹ÀÊ¿¤µ¤ó(Åö»þ66)¤ÈÊÆÅÄ°ìÏº¤µ¤ó(Åö»þ51)¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜÆü¡¢·è¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¥³¡¼¥É¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆþ¿å¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢2¿Í¤Ë¼«»¦¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯ÂìÃ«Èï¹ð¤â¼«»¦¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÍÅÄÈï¹ð¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶¦¤Ë¼«»¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÍÅÄÈï¹ð¤È¤Î´Ø·¸¤Ï18Ç¯¤´¤íÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂìÃ«Èï¹ð¤Ï¡¢¡ØÁÏÂ¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¿À¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¡Ù¤È¤µ¤ì¤ëÉÍÅÄÈï¹ð¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÍÅÄÈï¹ð¤«¤é¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢Åìµþ¤«¤éÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡9·î10Æü¤ÎÂçºåÃÏºÛ504¹æË¡Äî¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¯¤Ê¤Ã¤¿È±¤ò¸å¤í¤Ç°ì¤Ä¤ËÂ«¤Í¤Æ´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÂìÃ«Æà¿¥Èï¹ð¤¬½ÐÄî¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç°Ê²¼¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂìÃ«Èï¹ð¡Ë¡Ö¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ø¼¨¤ÏÀäÂÐÌ¿Îá¡£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿ÍÃ£¤ÏÉÍÅÄÈï¹ð¤Ë´°Á´¤Ë¿´¿ì¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ð¤«¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÊÊÛ¸î¿Í¡Ë¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Ï¡©¡×
¡ÊÂìÃ«Èï¹ð¡Ë¡ÖºÇ½é¤ÏÉÍÅÄÈï¹ð¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëºâ»º¤ò´ó¿Ê¤µ¤»¤Æ¤½¤Îºâ»º¤ÇÀ¸³è¡£ÉÍÅÄÈï¹ð¤Î¶â¸¯¤¤¤Ï¹Ó¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÍÅÄÈï¹ð¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶â¤òÌµ¿´¤·¤Æ¤³¤¤¤ÈÌ¿Îá¤·¡¢±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¿Æ¤Ê¤É¤Ë¤ª¶â¤òÍê¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ïºá¤ÎÀ®Î©¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÍÅÄÈï¹ð¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¸á¸å¤ÎÈ½·è¡£
¡¡ÂçºåÃÏºÛ¤Ï¡Ö»à¤Ì¤³¤È¤Ëí´í°¤·¤¿¤é¸ß¤¤¤ËÄÀ¤á¤¢¤¦¤è¤¦¿½¤·¸þ¤±¡¢Å®»à¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÖó½õ¤¹¤ë¤Ê¤É²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ÏÁêÅö¤Ë½Å¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁÏÂ¤¼ç¤Ç¤¢¤ëÉÍÅÄÈï¹ð¤Ë½¾Â°¤·¡¢¤½¤Î»Ø¼¨¤ËµÕ¤é¤¦¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¿´Íý¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂìÃ«Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃËÀ¤Î°äÂ²¡¡È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¸«
¡¡È½·è¸å¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Î°äÂ²¤é¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÈ½·è¤Ç¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·º¤¬·Ú¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë·Ú¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«»¦¤Û¤¦½õ¤È¤¤¤¦ºá¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈ½·è¤ÏÁêÅö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·ËÜ·ï¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£