「竜ちゃんいないのつまんないな」上島竜兵さんの妻・広川ひかる、31回目の結婚記念日に亡き夫へ思い
2022年5月11日に亡くなったお笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん(享年61)の妻でものまねタレントの広川ひかる(55)が22日、自身のブログを更新。上島さんとの31回目の結婚記念日を迎えた心境をつづり、亡き夫への思いを明かした。
広川ひかるのブログより
広川は、「31周年」と題してブログを更新すると「こんばんは！ヤー」とおなじみのあいさつで書き出し、「今日は、31回目の結婚記念日です」と報告。「31年前は、秋晴れだったなぁ」と回想しつつ、「竜ちゃんいないのつまんないな」と率直な胸の内を吐露した。
続けて「なにか日付が残ることをしたいと思って 自動車免許証の更新に行って来ましたよ」と明かし、「あれ？違反してないのにブルーの免許証になってるなんでだろ？？」と疑問を抱きながらも、「次は5年後、2030年の更新だわ」「安全運転、気をつけます！！」とつづった。
最後は「先日行った九州旅行 友人の家のお馬ちゃん とても癒されました」と緑の中で馬と並んで微笑む姿を公開。「またすぐにでも会いに行きたいな〜」とつづり、ブログを締めくくった。
